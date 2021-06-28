　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯引進「環保袋自動租借機」、「資源回收機」及5款動福蛋

▲▼全聯減塑引進「環保袋自動租借機」及「資源回收機」。（圖／業者提供）

圖、文／全聯提供

近年環保與永續發展議題越來越多人重視！全聯除了鼓勵消費者自帶咖啡杯，省錢、減塑喝美味之外，今年將與台北市、高雄市環保局合作，在門市放置環保系列機器「環保袋自動租借機」及「資源回收機」鼓勵消費者購物時自備環保袋、隨手做好保特瓶回收。因此，預計7月下旬在台北「松山健康店」與新開幕門市及高雄市「左營海總店」、「三民陽明店」，設置環保系列機台，共同為環境貢獻一份心力。

台北、高雄率先導入！鼓勵「無塑生活」從自備袋開始

全聯的主力客層為30～59歲的女性，具備良好的環保意識！不過，多數消費者未自備購物袋或非預期性進入超市消費，即會購買消費性塑膠袋使用。為加強宣導，全聯今年進一步做出減塑行動，分別在「松山健康店」及新開幕門市設置「環保袋自動租借機」，民眾可投入50元押金索取環保性質的茄芷袋，日後在回到門市退換押金，或者自留當做日常的環保購物袋，重複使用不僅愛護地球，還可省下購買一次性塑膠袋3元。

另外，全聯也在一次性塑膠袋更進行改革，2018年付費塑膠袋厚度0.06mm改為0.045mm，加上顧客也減少索取，統計近5年一次性塑膠袋、生鮮耐熱袋單店平均減少60%！

永續飲食生活　保護母雞福利推出「動福蛋」專區

台灣開始重視經濟動物福利與產銷履歷認證，全聯今年5月開始販售5款動福蛋品牌，包含：「幸福牧場蛋黃香人道雞蛋」、「幸福牧場蛋黃香機能蛋」、「瑞牧瑞牧平飼動福蛋」、「大成散步雞（紅蛋）」、「中大成散步雞（紅蛋）－褐藻蛋」等，皆是「人道與友善畜產認證」及「友善雞蛋聯盟認證」之雞蛋。動福蛋即是「非籠飼雞蛋」，通常以平飼或放牧飼養蛋雞，並提供牠們舒適的產蛋場地與睡覺的棲架，讓雞隻保留自然行為，能夠健康安穩、安心的產蛋。

ET快訊
童仲彥拍A片！樹德科大性學所「震驚惋惜」　將討論學籍問題
染Delta祖孫曾在關廟服務區上廁所　高公局證實回應
「價值5億車庫」震撼曝！驚見全球唯2神車　Joeman：價值
起底神秘確診男6天住7家摩鐵　鄭文燦只給「恐怖8個字」嚇壞人
快訊／雨彈夜襲！　3縣市雨下不停
議員爆：北市府有115例確診　市府緊急回應
快訊／屏東圍堵Delta再強化　2村商店再延長關閉1天

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯引進「環保袋自動租借機」、「資源回收機」及5款動福蛋

百貨拚直播「女樓管試穿內衣」瞬間爆紅　業績直升3成

忘記購物袋可租！全聯引進「環保袋租借機」、「資源回收機」減塑

庫洛魔法使3款限量icash2.0！迷你「小櫻手杖」超Q　嗶卡還會發光

居家不耍廢！重訓啞鈴、跑步機買氣直竄　跳繩爆賣衝宅運動黑馬

限時2天！超商「大杯美式、拿鐵買1送1」　加碼連14天第2杯半價喝

台啤x美秀集團x峮峮打造最強應援神曲！助攻國手前進東奧「金光閃閃得金牌」

LINE貼圖「40元吃到飽」首月免費無限抓　高CP值讓小資族驚呼狂推：絕對買爆

媽咪手刀衝！崩潰爸媽神隊友「阿奇幼幼園」聯名兒童口罩開賣

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

全聯引進「環保袋自動租借機」、「資源回收機」及5款動福蛋

百貨拚直播「女樓管試穿內衣」瞬間爆紅　業績直升3成

忘記購物袋可租！全聯引進「環保袋租借機」、「資源回收機」減塑

庫洛魔法使3款限量icash2.0！迷你「小櫻手杖」超Q　嗶卡還會發光

居家不耍廢！重訓啞鈴、跑步機買氣直竄　跳繩爆賣衝宅運動黑馬

限時2天！超商「大杯美式、拿鐵買1送1」　加碼連14天第2杯半價喝

台啤x美秀集團x峮峮打造最強應援神曲！助攻國手前進東奧「金光閃閃得金牌」

LINE貼圖「40元吃到飽」首月免費無限抓　高CP值讓小資族驚呼狂推：絕對買爆

媽咪手刀衝！崩潰爸媽神隊友「阿奇幼幼園」聯名兒童口罩開賣

富邦慈善基金會攜普生捐贈「抗體試劑」　供友邦8萬多人使用

移工異鄉染疫隔離好沮喪　醫院貼心送生日蛋糕幫打氣

以為去公園玩！　柴犬打完針「絕望跌坐籃」垮臉逼問：為何騙我？

南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

「越南周子瑜」挺孕肚中越雙語喊話：不管說什麼語言，同心防疫

「得點圈之鬼」吳念庭發威　滿壘敲二壘安打帶2打點

22歲女衝警局告臉友妨害名譽　糗了！不知3天前詐欺遭通緝

欣嘉石油氣善盡企業責任　捐嘉榮近千份快篩試劑

酷航A321neo新機今首航！內裝曝光　未來可望飛台灣

真樓神！張學友15.6億賣房「海賺8倍」　靠租金就月入3600萬

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

消費熱門新聞

超商限時2天「大杯美式、拿鐵買1送1」

百貨直播女樓管試穿內衣　業績飆

LINE貼圖「40元吃到飽」！小資族驚呼：絕對買爆

網紅居家視覺系早餐公開

阿奇幼幼園聯名兒童口罩開賣

庫洛魔法使最新3款icash2.0！各限量1萬個

台啤x美秀集團「最強應援神曲」助攻國手前進東奧

打包蘋果薑奇異果洗髮精每天選妃

忘記購物袋可租！全聯引進環保袋租借機

居家不耍廢　跳繩爆賣衝宅運動黑馬

醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌

全聯減塑引進環保袋自動租借機

開喝了！2款「立陶宛啤酒」超商買得到

超商「現做便當」只有18門市吃得到

更多熱門

關鍵字：

全聯環保公益

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

打工族紓困1萬元今開放申請

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

快訊／那對夫妻報喜懷孕了！流產2年生回二胎

快訊／再增3死！今本土病例+60

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

超商限時2天「大杯美式、拿鐵買1送1」

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面