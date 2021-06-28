全聯引進「環保袋自動租借機」、「資源回收機」及5款動福蛋

圖、文／全聯提供

近年環保與永續發展議題越來越多人重視！全聯除了鼓勵消費者自帶咖啡杯，省錢、減塑喝美味之外，今年將與台北市、高雄市環保局合作，在門市放置環保系列機器「環保袋自動租借機」及「資源回收機」鼓勵消費者購物時自備環保袋、隨手做好保特瓶回收。因此，預計7月下旬在台北「松山健康店」與新開幕門市及高雄市「左營海總店」、「三民陽明店」，設置環保系列機台，共同為環境貢獻一份心力。

台北、高雄率先導入！鼓勵「無塑生活」從自備袋開始

全聯的主力客層為30～59歲的女性，具備良好的環保意識！不過，多數消費者未自備購物袋或非預期性進入超市消費，即會購買消費性塑膠袋使用。為加強宣導，全聯今年進一步做出減塑行動，分別在「松山健康店」及新開幕門市設置「環保袋自動租借機」，民眾可投入50元押金索取環保性質的茄芷袋，日後在回到門市退換押金，或者自留當做日常的環保購物袋，重複使用不僅愛護地球，還可省下購買一次性塑膠袋3元。

另外，全聯也在一次性塑膠袋更進行改革，2018年付費塑膠袋厚度0.06mm改為0.045mm，加上顧客也減少索取，統計近5年一次性塑膠袋、生鮮耐熱袋單店平均減少60%！

永續飲食生活 保護母雞福利推出「動福蛋」專區

台灣開始重視經濟動物福利與產銷履歷認證，全聯今年5月開始販售5款動福蛋品牌，包含：「幸福牧場蛋黃香人道雞蛋」、「幸福牧場蛋黃香機能蛋」、「瑞牧瑞牧平飼動福蛋」、「大成散步雞（紅蛋）」、「中大成散步雞（紅蛋）－褐藻蛋」等，皆是「人道與友善畜產認證」及「友善雞蛋聯盟認證」之雞蛋。動福蛋即是「非籠飼雞蛋」，通常以平飼或放牧飼養蛋雞，並提供牠們舒適的產蛋場地與睡覺的棲架，讓雞隻保留自然行為，能夠健康安穩、安心的產蛋。