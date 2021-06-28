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忘記購物袋可租！全聯引進「環保袋租借機」、「資源回收機」減塑

▲▼全聯引進「環保袋租借機」、「資源回收機」減塑，今年更導入5支動福蛋商品。（圖／全聯提供）

▲全聯引進「環保袋租借機」，忘記自備購物袋的消費者可以租借。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

忘記自備購物袋採買可以租借！全聯今年將與台北市、高雄市環保局合作，在門市放置「環保袋自動租借機」及「資源回收機」，鼓勵消費者購物時自備環保袋、隨手做好保特瓶回收，落實減塑目標，7月下旬率先在台北松山健康店、新開幕門市，還有高雄左營海總店、三民陽明店實施。

全聯表示，目前主力客層為30～59歲的女性，許多都具有環保意識，不過也有多數消費者未自備購物袋，或者非預期性進入超市消費，便會購買塑膠袋使用。為了加強宣導，全聯今年將在「松山健康店」及新開幕門市設置「環保袋自動租借機」，民眾可投入50元押金索取環保性質的茄芷袋，日後在回到門市退換押金，或者自留當做日常的環保購物袋，重複使用，省下購買一次性塑膠袋3元。

而未來也計畫導入其他租借、重複模式的環保機台，例如「環保餐具自動租借機」、「環保餐具自動歸還機」等。同時，在高雄市左營海總店、三民陽明店也會設置「資源回收機」，只要將保特瓶清潔乾淨並撕除外層包裝膜，投入機台入口即可完成回收。

▲▼全聯引進「環保袋租借機」、「資源回收機」減塑，今年更導入5支動福蛋商品。（圖／全聯提供）

▲全聯引進「環保袋租借機」減塑。（圖／全聯提供）

全聯也在一次性塑膠袋進行改革，2018年付費塑膠袋厚度0.06mm改為0.045mm，加上顧客也減少索取，統計近5年一次性塑膠袋、生鮮耐熱袋單店平均減少60%。另外因用PX Pay可快速結帳付款，逐漸養成消費者發票存雲端習慣，2020年雲端發票使用率近35%，減少「1.6億張紙本發票」的使用量。

▲▼全聯引進「環保袋租借機」、「資源回收機」減塑，今年更導入5支動福蛋商品。（圖／全聯提供）

▲全聯今年導入5支動福蛋（非籠飼雞蛋）商品。（圖／全聯提供）

另外消費者開始重視經濟動物福利與產銷履歷認證，今年5月起全聯也開始販售5支「動福蛋」（非籠飼雞蛋）品牌，包括：幸福牧場蛋黃香人道雞蛋、幸福牧場蛋黃香機能蛋、瑞牧瑞牧平飼動福蛋、大成散步雞（紅蛋）、中大成散步雞（紅蛋）－褐藻蛋等，皆是「人道與友善畜產認證」及「友善雞蛋聯盟認證」之雞蛋。現階段約600家門市規劃一層動福蛋專區，因店數多，配合牧場蛋量難以供應全台門市，未來評估可針對商圈性質經營，或找尋大型友善牧場配合，部分店能引進更多相關品項讓消費者選購。

▲家樂福在去年底也推出「家樂福嚴選非籠飼放牧蛋」，協助推動改善經濟動物處境。（圖／記者林育綾攝）

而量販業者家樂福也在今年出於台北內湖店、天母店，設置「環保袋自動租借機」，減少塑膠袋使用量。同時去年底就推出「非籠飼放牧蛋」，不僅讓非籠飼雞蛋承諾再向前邁進一步，同時更以最高標準的放牧方式飼養，同時每賣出1盒，就捐1元給長年推動改善各項動物處境的台灣動物社會研究會，投入改善經濟動物處境。

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