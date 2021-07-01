「假如7／12真解三級…」光想就發抖　網怕爆：身邊有人訂房了

▲三級警戒狀態仍有民眾出遊。（圖／記者劉亮亨攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

從5月19日全國進入三級警戒至今已超過1個月，中間三度延長，目前延長期限至7月12日。眼見疫情有減緩趨勢，是否解三級引發討論。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文「假如7/12真的解除三級」，好奇如果屆時三級警戒解除，其他人是不是就敢安心出門了，「感覺也只是啥時又再爆開而已……」話題引發討論。

這位網友文中表示，「是說吼，如果7/12真的解除三級，真的就敢安心出門嗎？」認為解封的話，可能又會再爆開，不禁直呼「瑟瑟發抖啊>"<」。貼文一出，許多人頗有共鳴，「完全不敢+1，越多人出遊會越防範」、「不敢，覺得一解就會爆」、「我會在解封前補齊冰箱，避免剛解封出去人擠人。」

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還有網友寧願待在家，「還是繼續躲，等一整個月零病例，疫苗普及率夠再說」、「自主多在家一兩周」、「才不敢咧！一定還有隱性無症狀之類的」、「我已在家工作1年多，有天政府突然宣布可回公司上班，我才回公司13天，中標人數上升到1天5000多人中標，於是又回家上班了……給你參考。」

另外，也有人表示擔憂，「看身邊有人已經在訂八月房間」、「不敢+1……但已經一堆人在策劃旅行了」、「今天路上看起來，大家好像都忘了疫情了，好像大家都覺得要暑假了這樣」、「解封後沒多久又會再封城～泰國星期一又封，旅遊跟上班不一樣～上班洗手方便～旅遊會吃東西～會用公廁」、「表演兩個禮拜重回三級？」