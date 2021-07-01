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顏寬恒曝「減重秘訣」！三個月甩10公斤　再挑戰年底前練出腹肌

▲▼顏寬恒減肥成功，3個月成功減10.4公斤。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

▲顏寬恒減肥成功，3個月成功減10.4公斤。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

前立委顏寬恒日前在臉書宣布減重挑戰成功，一共減了10.4公斤，體重來到79.1公斤。顏寬恒今天在臉書公開這段歷時三個月的減重過程，也宣布下階段目標要在年底前練出腹肌，做不到再請3000份雞排。

顏寬恒表示，決定要在三個月內減重十公斤，那是為了看到孫子孫女長大，那是為了自己的家人，也是為了證明給自己和大家看，只要下定決心，任何人都做得到！

但是，顏寬恒說，最後五天，距離目標還剩三公斤，竟然摔傷了，那是從肋骨一直傷到前胸的瘀青，光是呼吸都會痛，重訓推不動，跑步喘氣都會撕心裂肺的痛，差一點點就絕望了，一天要瘦零點六公斤，身上沒傷都不一定做得到了，況且是身上有傷？不過他想，既然這條路是自己決定的，就算跪著走也要走完。

受傷的期間，顏寬恒提到，爸爸拿出珍藏的藥酒給他抹，一邊嘮叨地勸不要再減重了。雖然每一步都痛，但他還是堅持在跑步機上一步一步地走。咬著牙一步一步地走，謝謝那些自始至終不相信的人，謝謝那些從頭到尾覺得做不到的人，謝謝那些每次都叫我先吃飽了再來減重的人。最後五天，每一天都痛苦，每一天呼吸，每一天喝水都痛，但每一天都在向目標邁進。

對於外界好奇減重課，顏寬恒說「沒有甚麼秘訣，少吃多動」，每天下午兩點，晚上八點兩次的跑步機，中間加上或多或少的有氧和重訓，整整三個月。封城前寬恒參加了繞境，參加了生日宴，幫忙缺水的大家奔走；封城後，跟大家一起關在家，跟著家人一起吃喝，老婆做的美食差一點點讓他破功；但這一切的一切都撐過來了。

顏寬恒宣布，2021年6月25號上午09:32分，79.9公斤，還差四百公克；再上跑步機！2021年6月25號上午11:42分，79.1公斤! 三個月的時間減了10.4公斤，「寬恒做到了！」

此外，顏寬恒減肥前還跟草爺對賭，若減肥失敗，就發1000份雞排，雖然贏了，但顏寬恒認為，台灣現在一片低迷，我們太需要一場勝利了，「在此宣布只要台灣能夠三級解封，解封的那一周周末，寬恒也加請兩千份雞排，總共三千份雞排，讓我們盡棉薄之力，一起活絡這一區的人心和小攤販！」

顏寬恒也說，既然都宣布要請客了那當然要更進一步挑戰，要在年底之前加碼鍛鍊要練出腹肌，做不到就再請3000份雞排，也跟兒子跟孫子喊話，「看看爺爺要超越自己鍛鍊出鋼鐵的肉體啊啊啊啊啊！」

顏寬恒鼓勵大家，脂肪都打得敗我們也可以打敗病毒，大家都要鍛鍊自己對抗疫情，減重是一生的志業，如果體重都不能控制你還能控制什麼，這輩子沒有腹肌就不信做不到，減重真的會上癮，爸看看我真的瘦了。

▲▼顏寬恒減肥成功，3個月成功減10.4公斤。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

▲顏寬恒減肥前後對比照。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

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