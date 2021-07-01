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三級解封最想吃什麼！他想念炸豬排「一定要現吃」　眾人激推2美食

▲▼燒肉,烤肉,炭烤,油煙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲三級警戒期間，餐廳禁止內用，全都改成外帶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

在三級防疫下，全台餐廳一率禁止內用，不過近來疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中也鬆口，7月12日之後，餐廳內用不是不可能，就有網友表示，解封後最想吃的就是豬排，在店內享用和外帶的口感完全不一樣，也詢問大家，「三級解封最想吃什麼？」引起網友熱烈回應，有人笑說「我現在好餓」。

網友在PTT發文，三級警戒之後餐廳全面禁止內用，他列了很多美食清單，打算等解封之後爽吃一波，幕其中，最想吃的就是豬排，「點外送吃起來真的差很多，解封後絕對要去店裡吃現炸的」，也好奇問問大家，「大家三級解封後最想吃什麼？」

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貼文一出，網友們在留言區蓋起美食高樓，「吃到飽的火鍋，錢櫃的牛肉麵」、「想去甜點店、咖啡店療癒的環境」、「在街上喝珍奶」、「外帶拉麵好難吃，好想內用」、「去居酒屋喝一杯清酒」、「在夜市邊走邊吃」、「好想吃迴轉壽司」、「去熟悉的咖啡店喝杯手沖，點什麼搭配都好」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲許多網友都說，想吃火鍋和燒烤 。（圖／翻攝自PTT）

其中，不少網友都高喊燒肉、火鍋，但也有網友表示，「其實現在也沒什麼不好，很多要排隊都不用排了，可以外帶還有打折」、「能揪團吃飯的話，吃啥都好」、「回老家吃媽媽做的菜」、「最想全家團員啦」、「解封馬上回家一趟好好跟家人吃飯」。

另外，《ETtoday新聞雲》也在粉專上詢問網友們，解三級後第一件事想做什麼，貼文一出立馬引來許多人留言，「剪頭髮、唱歌、喝酒、吃燒肉、逛街」、「與家人出去玩」。但不少網友都表示，在沒打疫苗之前，都會乖乖待在家，擔心疫情再次爆發，「還是繼續躲在家裡好了」、「我們還沒打疫苗前什麼都別妄想」。

 
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