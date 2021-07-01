奇美醫院PCR分艙分流領頭羊　新冠核酸檢驗院內分地採檢避採檢群聚

▲奇美醫療體系PCR分艙分流領頭羊，新冠核酸檢驗院內分地採檢避採檢群聚，執行新冠病毒核酸檢驗超過31000件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎世界各國疫情持續，民眾接受新冠病毒核酸檢測PCR的機會大增，不論商務出國、住院就診陪病、工作洽公需求、健康感染疑慮等狀況，都須向醫院預約PCR檢測，奇美醫院指出，在等待檢測的過程，民眾期待保持社交距離，作好個人防護，避免採檢群聚疑慮。

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民眾的期待和建議，奇美醫院聽到了！奇美醫學中心規劃3處「篩檢站」，讓不同屬性需求的族群分流預約，在座落不同地點的「篩檢站」分艙接受PCR檢測。雖然人力負擔加重不少，但落實分流分地PCR採檢，讓受檢民眾更安心，避免排隊群聚，也讓檢測的過程更節省時間。

為減輕需自費PCR民眾的負擔，奇美醫學中心響應中央疫情指揮中心公告衛福部部立醫院自費新冠病毒核酸檢測（PCR）降低收費；奇美醫學中心7月1日起自費PCR費用亦降為常規每人次3500元、急件每人次4500元計收。3處「篩檢站」說明如下，請民眾依需要預約運用。

奇美醫療體系（奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）統計2021年5月15日至6月30日止，執行新冠病毒核酸檢驗超過31000件，承擔起大台南地區主要的新冠病毒核酸檢驗服務。除了前述落實分艙分流分地採檢新冠肺炎核酸檢驗之外；奇美醫學中心並與工研院合作建置「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」，能獨立執行完整的一站式病毒檢驗，提升大台南地區的檢驗量能，並確保醫療人員及受檢者安全快速檢驗流程。

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