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關心街友健康　台南進行篩檢首批41人全為陰性

▲台南市社會局安排街友於衛福部台南醫院及新營醫院分別進行篩檢，共有41名街友接受篩檢，結果皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市社會局安排街友於衛福部台南醫院及新營醫院分別進行篩檢，共有41名街友接受篩檢，結果皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國疫情警戒第3級延長，台南市長黃偉哲關心街友健康狀況，由社會局於29日起，安排街友於衛福部台南醫院及新營醫院分別進行篩檢，目前共有41名街友接受篩檢，結果皆為陰性，社會局持續安排街友進行篩檢，並提供防疫物資包，協助街友落實防疫措施。

社會局表示，目前台南市列冊街友共計234人，超過半數街友在街頭生活，為加強街友落實防疫，共出動社工384人次，針對街友進行加強關懷訪視，社工於每日發送便當的同時，為街友進行量測體溫、酒精消毒，更換新口罩等防疫工作。5月17日起至6月29日已訪視2642人次，共計發放口罩4460片，並規勸街友配合防疫措施及接受安置。目前有52名安置於機構，安置於東豐地下道及街友重建中心有44名，共安置96名街友。

社會局說明，為提供街友多元服務，長期由各區社會福利服務中心、台南市街友服務委辦單位慈聯基金會之社工人員至街頭關懷輔導，提供行動沐浴車、餐食、協助/陪同就醫、醫療補助、緊急安置服務、媒合就業服務、輔導儲蓄理財等服務。其中行動沐浴車定期至台南公園、水萍塭公園及新化體育公園等處，提供熱水讓街友盥洗，有助於街友們提升個人衛生。

社會局陳榮枝局長表示，針對台南火車站跟東豐地下道、台南公園附近等2大熱區，除強制要求街友配戴口罩、勤洗手外，也重新規劃街友中心寢室與用餐防疫空間、保持開窗通風，以及安全社交距離等；輔導街友落實定點生活圈，要求街友維持定點移動，勿到用餐及夜宿處以外的地方。在東豐地下道更建立『防疫班長』制度，由街友防疫班長進行實聯制出入口管控、量測體溫，流量管制等，入口處設置酒精消毒，若有發燒不適即通報社工並協助送醫，達到前瞻預防機制。

黃偉哲市長表示，防疫工作是全市重中之重，絕對不可鬆懈，每位市民都是防止疫情擴散的力量。市長也請民眾若發現有急需協助的街友，可主動撥打1999市民專線進行通報，社會局會立即提供必要協助。對於尚未篩檢街友，社會局將持續安排並鼓勵街友接受篩檢，全力守護街友健康。

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