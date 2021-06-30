張韶涵出席中共建黨百年晚會　陸委會晚間回應：不該參加

▲慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行，台灣藝人張韶涵參加演出。（圖／記者陳政錄攝）



記者柯振中／綜合報導

中國共產黨百周年活動7月1日在北京天安門廣場舉行，北京鳥巢6月28日舉行「偉大征程」文藝表演，歌手張韶涵受邀登台合唱。對此，陸委會30日表示，考量國家尊嚴、社會觀感及法律規範，不應參加、配合中共舉辦的政治性活動。

大陸北京鳥巢國家體育場6月28日舉辦「偉大征程」文藝表演，中共總書記習近平、中央政治局其餘6名常委李克強、栗戰書、王滬寧、汪洋、韓正、趙樂際，以及國家副主即王岐山等人出席觀賞表演。

▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行，台灣藝人張韶涵參加演出。（圖／記者陳政錄攝）



表演活動當中，許多港台藝人受邀出席，台灣歌手張韶涵登台，與其他歌手合唱。對此，陸委會30日表示，中共建黨百年舉辦活動，安排台灣相關人士參與，目的在於「行塑兩岸同屬一中」。

陸委會強調，國人應考量國家尊嚴、社會觀感與法律規範，認清中共以「拉打兩手」的方式，進行分化的手段與野心，不應參加、配合中共舉辦的政治性活動，淪為對台統戰的樣板工具，「也不應呼應、配合中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家主權及認同。」

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