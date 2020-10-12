水蜜桃1顆300元「整箱發霉爛掉」...他怒：在蘆洲　網曝背後黑暗

▲全都發霉了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

新北蘆洲一名網友昨怒發文，表示父親回家前，跟附近的移動攤商買水蜜桃，原本看檯面上的都大顆又漂亮，所以就算1顆要價近300元，仍購入了一大箱；沒想到，回家拆下厚重包裝後，全都發霉爛掉，而老闆早已消失無蹤。

網友昨日在爆怨公社提到，「老北太相信人，回家後看到一個移動攤位在賣水蜜桃，想說晚了...捧場一下。」當時天色漸暗，不過檯面上的水蜜桃，每個看起來都漂漂亮亮的，所以父親也不疑有他，便買了一箱包裝好的。

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回家後，父親逐一拆開多層厚厚的泡棉包材，結果每顆近300元的水蜜桃，竟無一顆是能吃的，他傻眼直呼，「爛的爛，發霉的發霉，只有1、2顆就算了，整箱都這樣。」

原po表示，他們發現的當下就拿回去換，怎料已不見人影，「老北啊...以後買人家裝好的水果要檢查！要檢查！要檢查！」

▲看到惡劣攤商，網友們留言撻伐。（圖／翻攝自爆怨公社）

對於攤商黑心之舉，網友們不禁怒道，「太過分了，這樣騙人...良心被狗吃了」、「這老闆一定不相信因果報應，看他能賺多久」、「路邊的真的不要買，我也被騙過」、「哇真的惡劣」、「騙老人家真要不得」、「賣了一箱趕快換地點繼續賣」。

還有人透露黑暗秘辛，表示「以前跟去大型水果賣場打工的朋友聊過，一些沒辦法賣的水果怎麼辦？他就說有些可以削皮切塊賣，有些沒辦法的...有人會來便宜收。」

值得一提的是，水蜜桃盛產於每年的5-8月，而水蜜桃上的保護毛是新鮮的象徵，進口或冷凍過的，因為擺放時間過長，會造成保護毛脫落；另外，行家表示，買來的新鮮水蜜桃若沒吃完，先別急著放入冰箱，建議在室溫存放1天，避免無法催熟的情況。