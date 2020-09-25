季節限定！戀愛系夢幻水蜜桃雪沙　初韻給你幸福「愛戀桃花韻」

圖、文／WOW愛美食

你還記得戀愛的滋味嗎？甜言蜜語和一舉一動，都能讓人沉浸在幸福的粉紅泡泡裡，無論你是正在熱戀，還是仍在尋找那個他／她，小編這次要來推薦你來杯 TrueWin 初韻的「愛戀桃花韻」，讓戀愛系夢幻水蜜桃雪沙，在炎熱的天氣，帶給你充滿甜蜜的美好時光！

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《愛戀桃花韻》

甜蜜多汁的水蜜桃，最能夠代表戀愛的滋味！愛戀桃花韻使用一整顆新鮮水蜜桃和茉莉茶葉製作，除了上層有果肉和茉莉茶底交織成的香甜茶湯雪沙，底部還有滿滿的水蜜桃果肉，每一口都吃得到天然的好滋味。

原本小編擔心愛戀桃花韻會不會超甜，不過喝起來甜度很適中，水蜜桃的清甜香氣和雪沙的口感搭配起來相當清爽消暑，還可以直接吃到水蜜桃果肉，喝起來又不會感覺有負擔！

《芝士奶蓋桃花韻》

大家有喝過奶蓋系列的水果茶嗎？不得不說這一層奶蓋提升整杯水果茶一個層次，濃郁的奶香帶著淺淺的鹹味，豐富了水蜜桃雪沙的甜蜜滋味，初韻使用的芝士奶蓋是用鮮奶及乳酪大手筆製作而成，做出與眾不同自然綿密的口感。

芝士奶蓋桃花韻最上層的白色奶蓋宛如一片雲朵，雲朵偷親了愛戀桃花韻，夢幻漸層粉紅色和甜蜜多汁的水蜜桃果肉融合，是不是像極了愛情呢?

「您需要什麼『好韻』呢？」走進TrueWin 初韻的門市，就能聽到店員熱情又充滿親切感的招呼，不只是單單詢問顧客想要喝的品項，仿佛就是朋友一樣關心你





在意前來顧客的需求，和一般手搖飲料店相當不同，離開時店員也會說「謝謝您，祝您好韻唷！」

TrueWin初韻希望，將台灣的人情味服務精神傳達到每一個人心中，如果能帶給顧客好心情，就能給他帶來一整天的好運氣！小編也覺得這樣的打氣，在拿到飲料的同時，心裡暖暖的，帶著好心情面對每一天的生活，這種小小的細節被touch，下次還想再回訪！

此外初韻水果茶不使用水果添加劑，真材實料保留了水果最天然的鮮甜，在茶葉的搭配上也花了很多心思，不斷研發再創新，以獨特的調配技術將保存上等茶葉的黃金四小時精華，完美融合在鮮果裡，讓每一口水果茶都有豐富且多層次的口感，口口都驚艷。

在情人節時還推出七夕限定愛心造型杯，讓大家感受到空氣中瀰漫的甜蜜氛圍！不愧是戀愛系水果界的霸主，蜜桃表示當之無愧，是不是充滿了粉紅泡泡呢？





【TrueWin 初韻】桃園中正店



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