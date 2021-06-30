大亂平交道！輪椅男「翹孤輪」比中指　火車驚險剎停

記者鄧木卿／彰化報導

彰化一名輪椅男子29日中午闖越彰化市泰和平交道，無視兩邊柵欄已經放下，火車即將進站，竟把平交道當成舞台，不但翹孤輪、大聲吼叫，還對火車比中指，行徑誇張，彰化火車站表示，還好當時火車要進站，時速減至45公里至60公里，還能及時剎車，目前已介入調查，追究該男子責任。

▲▼一名輪椅男子在平交道「翹孤輪」比中指，還好火車及時剎車。（圖／翻自記者爆料網）

有網友昨天上傳一段驚險影片，一名輪椅男子在中午12點多，不顧泰和平交道柵欄已經放下，強行闖越後，並未馬上離去，反而停留在平交道上，輪椅時而前進，時而後退，還轉圈翹孤輪，把平交道當成表演舞台，甚至還對火車比中指，後方一輛機車上的男女則是看得驚心膽跳，為輪椅男捏把冷汗。

彰化火車站表示，當時南下火車即將進站，速度已經減速，駕駛大約在300公尺前看到人後，還來得及踩剎車，所幸沒有造成人員傷亡，列車也沒有誤點。

彰化站表示，新修訂的闖平交道最高可罰9萬元，是針對動力車輛駕駛，但這次闖越的是輪椅，因此如何開罰還得再研究，目前將會調閱監視器，了解是否清楚拍下輪椅男子，才能循線傳喚到案。

根據道路交通管理處罰條例第80條規定，行人行近鐵路平交道，若不遵守看守人員之指示，或遮斷器開始放下，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，仍強行闖越，可處2千4百元罰鍰。

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