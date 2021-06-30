嘉義市疫情關懷出招！到宅訪視電話問安　線上課程增交流

▲嘉義市疫情期間關懷長者不中斷，提供到府訪視。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應疫情三級警戒，嘉義市社區照顧關懷據點暫停服務，但市府關懷不中斷，仍持續透過電話問安與到府訪視等方式，了解社區長輩情形。此外「橘世代生涯發展中心」也針對時事趨勢，開設相關線上課程，在多變的年代，讓長者與時俱進運用科技軟體及媒材，學習新知識，提升自我能力，長輩回饋都相當正向良好，一堂課最多達60人共同參與。

▲嘉義市疫情期間提供線上教學，讓長輩可以在家學習。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市社區照顧關懷據點雖自5月15日起暫停服務，但仍持續電話問安，關懷長輩不因疫情中斷；至於像是獨居老人等需要關懷訪視的對象，也維持到府訪視，以了解社區長輩的情況，以及其他服務需求，同時為了配合中央及地方政府施打COVID-19疫苗政策，也鼓勵長者儘速施打疫苗，維護健康。針對長輩所提出的施打疫苗疑慮及施打後的副作用，據點也會參照中央公告之衛教資訊，轉知長輩及家屬，並持續關心長輩施打疫苗前後的身心反應，以確保其安全。

疫情期間，部分長輩反應不敢去傳統市場採買，而產生備餐上的困難。有鑑於長輩仍有供餐需求，多數原先就有供餐服務的社區照顧關懷據點，仍持續提供餐飲服務，由長輩前來親自領取或送到府上。

另一方面，因疫情期間減少外出與社交聚會，難免對長者身心造成影響。市府委託弘道老人福利基金會辦理的「橘世代生涯發展中心」，便因應時事與需求，開設「新冠肺炎疫情下之生死教育」、「重新找回自己」等線上課程。並以長者較為熟悉的Line為主要工具，以Line會議室功能開課。

▲嘉義市疫情期間提供送餐服務。（圖／嘉義市政府提供）

教師在上課同時，工作人員也會全程另開視窗，協助長輩解決技術問題、即時互動問答，並提醒記得關麥克風等事項，讓待在家的長輩也能多一點人際交流。許多長者能在疫情期間持續學習都感到很開心，還有長輩主動希望即便上完課後，群組也可以持續開設，讓大家能持續交流。目前七月課程訊息已公布，詳情可搜尋臉書https://www.facebook.com/chiayigeno/

、諮詢電話05-3103612，也歡迎加入line帳號@412tryhn諮詢報名。

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