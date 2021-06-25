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超市促銷「單價卻狂漲兩倍」　他傻眼PO明細...網：已經很多年了

▲▼新加坡5月中疫情反撲，防疫層級提升，民眾湧入超市搶購。（圖／路透）

▲有網友指出「超市促銷買一送一，但單價卻翻倍」。（示意圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

家樂福昨（24）日傳出可能賣掉台灣門市，雖然此消息已被業者否認，卻意外掀起許多網友對國內多家超市的討論。對此，有網友發現，大潤發近年來有些莫名其妙價格操作，「商品單價會乘以 2，然後買一送一。」貼文一出後，引起網友熱議。

這位網友在批踢踢八卦板發文表示，自己買東西大多是去大潤發，主要原因是熟食和麵包比家樂福好吃，大多數東西也比家樂福便宜，「但是最近半年或是一年多來，開始有一些莫名其妙的價格操作。」原PO指出，大潤發若碰到特殊活動會有威力加強版，「就是商品單價乘以1.5、甚至乘以2，然後買一送一 。」

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原PO說，「第一次看到真的傻眼，售價怎麼double了？旁邊還貼著買一送一，是在裝笑維嗎？」他認為，這種強迫消費者買兩件的行為真的不好，如果剛好有需要買兩份那還無所謂，但若只想買一份的時候只會覺得莫名其妙，然後轉頭去家樂福。他同時曬出購買明細舉證：

▲有網友指出「超市促銷買一送一，但單價卻翻倍」。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲壽司米市價約120～160元，促銷時單價卻變成218元。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文曝光後，立刻引起網友紛紛留言，「家樂福、大潤發、全聯都看過兩倍價買一送一」、「已經很多年了欸」、「這幾年在台灣做生意的真的越來越惡質了」、「大潤發變美，但越來越貴」、「這種操作很久了吧」。

不過也有內行透露，通常這種買一送一，算下來單價都是最低促銷價了，「除非真的死都不想要第二件，不然都是划算的」，若每個消費者只想買一件，那價格已經被殺到見血的廠商是要賺什麼？

▼沐浴乳補充包買市價約60～80元，促銷時單價變成119元。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲有網友指出「超市促銷買一送一，但單價卻翻倍」。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

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