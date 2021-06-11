肯德基新推升級版「白玉珍奶、黑磚奶茶」　2款冰淇淋大福上市

▲肯德基新推升級版奶茶「ㄎㄎ白玉珍奶」、「QQ黑磚奶茶」。（圖／肯德基提供）

記者林育綾／綜合報導

奶茶控、甜點控有福了！肯德基推出消暑系沁涼甜點，除了升級版奶茶「ㄎㄎ白玉珍奶」、「QQ黑磚奶茶」，還推出2款水果冰淇淋大福，包括「芒果煉乳流心冰淇淋大福」、「經典草莓起司冰淇淋大福」，期間限定開賣，業者也鼓勵民眾可多利用預訂快取外帶、零接觸外送，防疫還能省荷包。

肯德基繼去年推出台灣經典版ㄎㄎ珍珠奶茶、整顆布丁奶茶，引起消費者熱烈迴響，今年更推出升級版的「ㄎㄎ白玉珍奶」及「QQ黑磚奶茶」。其中「ㄎㄎ白玉珍奶」使用像白嫩小湯圓的白玉珍珠搭配醇濃奶茶；而「QQ黑磚奶茶」則是加入雀巢咖啡特製而成的QQ咖啡凍，甘醇咖啡香氣與奶茶香濃渲染，融合成經典鴛鴦奶茶風味。

而2款新奶茶在即日起至9月13日，只要點購套/桶餐，飲品加價升級$29/杯、套餐/桶餐加購價$39/杯、單點飲品$65/杯、奶雞絕配餐$99/份（奶茶系列任選1杯+咔啦脆雞1塊），購買任2杯飲品享第二杯半價（$98/2杯）。

▲肯德基新推升級版奶茶「ㄎㄎ白玉珍奶」、「QQ黑磚奶茶」。（圖／肯德基提供）

除了升級版奶茶，也推出2款冰淇淋大福甜點，其中「芒果煉乳流心冰淇淋大福」在Q彈澄黃的麻糬皮中，選用愛文芒果製成香甜的芒果冰淇淋，中間還有煉乳流心夾餡，只要室溫放置5分鐘，咬一口就能享受微融煉乳流心。

▲芒果煉乳流心冰淇淋大福。（圖／肯德基提供）

而廣受消費者喜愛的「經典草莓起司冰淇淋大福」，吃得到的草莓果粒和馬斯卡邦起司，果粒香甜與起司的綿密交織，雙色雙餡，視覺及口感多層次享受。

▲經典草莓起司冰淇淋大福。（圖／肯德基提供）

2款冰淇淋大福外型吸睛，即日起至10月4日單點價$49/份、嚐鮮、加點價$39/份；8入禮盒單點$390/盒、套餐桶加點價$299。而業者為鼓勵外帶及外送，即日起至6月28日，預訂快取享「加1元多1件」，零接觸外送滿350元免運，防疫又能省荷包。

另外，超商近來也推出端午連假咖啡優惠，如7-11 OPEN POINT APP「行動隨時取」即日起至6/14限時4天，CITY濃萃拿鐵咖啡12杯555元、大杯美式咖啡18杯555元、一顆檸檬青茶13杯555元及珍珠純奶茶12杯555元。還有哈根達斯聯名「莓好拿鐵冰沙」也首度加入線上優惠，2杯優惠價249元。

▲7-ELEVEN與哈根達斯聯名推出「莓好拿鐵冰沙」首度加入線上優惠。

全家全家則自6/12～14推出限時3天咖啡優惠，在家不用出門，用APP的隨買跨店取就能買，包括Let's Café大杯經典美式3杯89元，等於原價打出65折優惠；還有特大杯經典美式3杯119元、中杯單品美式3杯139元等打出66折，提醒每位會員限購2組，可寄杯、冷熱互換，兌換期限至8/31。

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