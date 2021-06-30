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今增55例本土「新北23例最多」　各縣市分佈曝光！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為55例本土及1例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。個案分布以新北市23例最多，其次為臺北市22例。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之55例本土病例(其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為30例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年6月20日至6月29日。個案分布以新北市23例最多，其次為臺北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例；其中31例為已知感染源、2例關聯不明、22例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲▼0630確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

▲0630確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月25日至6月18日，死亡日介於6月25日至6月28日。

▲▼0630確診死亡人數。（圖／指揮中心提供）

▲0630確診死亡人數。（圖／指揮中心提供）點圖可放大

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月28日累計公布13,495位確診個案中，已有10,196人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.6%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入(案14875)，為印度籍30多歲男性，6月27日自印度來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢送驗，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者1人，因有適當防護，列自我健康監測。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,347,513例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1,331,329例排除），其中14,804例確診，分別為1,172例境外移入（原6月28日公布之本土個案14755，經疫調採檢後改判為境外移入），13,579例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。

自2020年起累計 648例COVID-19死亡病例，其中640例本土，個案居住縣市分布為新北市329例、臺北市246例、基隆市21例、桃園市18例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

 

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