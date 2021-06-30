寧夏夜市微解封首日！　鄉民PO「報復性逛夜市」照熱議

▲批踢踢鄉民拍下寧夏夜市微解封首日。（圖／翻攝批踢踢，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台北市長柯文哲率先宣布「夜市微解封」，29日起可以像餐廳得來速一樣復業「有何不可」。批踢踢有鄉民貼上寧夏夜市29日晚間狀況，引起討論。

「如果餐廳可以只限外帶，為什麼夜市不行？」柯文哲宣布台北市夜市、商場可視狀況微解封，根據6月指揮中心發布的「夜市、傳統市場安心採買守則」，只要求減少出入口、落實實聯制、攤商與民眾須全程戴口罩，只限外帶、禁止試吃等，全國暫停營業的11大場所，並不包含夜市。像寧夏夜市就想出「得來速夜市」的方法，買了就走，不准邊走邊吃。

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▲有鄉民認為上班通勤比這夜市人潮還要危險許多。

批踢踢有鄉民爆卦「寧夏夜市今晚最新情形」，只見他貼出的幾張照片可以看到寧夏夜市確實有比疫情期間的人潮還多，原PO說「我在民生西這的入口看，有工作人員在做防疫管制。人當然沒有像平常沒三級警戒時那麼多，不過還是希望大家能努力做好防疫！！一起加油。」

對此情況其他鄉民則推文說「心臟真大顆耶」、「台北人乖乖在家很難嗎？」、「乖乖宅在家的人 都宅心酸的」、「上班通勤比這危險多了啦 道德魔人自己在家關到死啦」。

▲▼台北唯一！寧夏夜市微解封首日湧現人潮。（圖／記者周宸亘攝）

29日晚間《ETtoday新聞雲》直擊唯一敢開的寧夏夜市現場，攤商全部開在一側，沒有內用座位，確實有人潮湧入，戴著口罩逛街外帶美食。有老闆娘受訪時語氣難掩興奮，直呼「因為太久沒有做，可以出來真的很高興…可是又有一點怕怕。」