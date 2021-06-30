神明前做壞事！她遭酒駕男2度侵犯　收到「丟丟臉的」影照

▲謝姓男子二度對女子性侵，直到女子胞妹發現手機裡生殖器照片驚覺不對憤而報警。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市有公共危險前科謝姓男子，2018年9月間竟拐中度智能不足女子小花（化名）到宮廟旁倉庫內，違背小花意願性侵得逞；隔年4月故技重施猥褻得逞。直到小花胞妹查看姊姊手機，發覺謝男竟傳自己生殖器照片給姊姊，甚至要求姊姊也要傳裸照給他，便憤而報警。謝男偵查時坦承不諱，士林地檢署依妨害性自主將他提起公訴。

謝男2015年間，因酒後駕車遭士林法院判處有期徒刑2月，同年4月30日易科罰金6萬執行完畢。

起訴內容指出，2018年9月下旬下午3時許，謝男看中小花心智缺陷不知抗拒，竟持宮廟旁倉庫鑰匙將小花帶進去撫摸、胸部下體，並將手指插入陰道內，引此方式性侵得逞。食髓知味的他，隔年4月間又將小花帶入倉庫撫摸、親吻小花胸部，猥褻得逞。

心理年齡介於6歲至未滿9歲的小花，把被「欺負」的事情告訴黃姓友人，也向周姓友人抱怨謝男一直打給她，甚至會傳「丟丟臉」的影片、照片給她看。

直到同年10月間，小花胞妹發現謝男竟傳生殖器照片到姊姊手機，經追問，小花才緩緩吐露出自己在夜市廟內被摸及侵犯的事情，妹妹了解來龍去脈後立刻報案，全案因此曝光。

▼被侵犯的小花曾向友人吐露出自己被欺負的事情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

黃姓友人及周姓友人出庭作證稱，小花有向他們提過自己被謝男摸的事情；周姓友人也表示「小花有抱怨謝男會打電話給她」，小花更將謝男傳送給她的性愛影片轉傳給他看過。

檢警根據證人警詢筆錄，證明謝男持有倉庫鑰匙的事實，謝男偵查時也坦承有碰小花胸部，跟傳自身生殖器照片給她，同時也曾收到小花傳送裸照給他。

檢察官最後勘驗小花日記本及現場照片11張，參酌證人周姓友人及黃姓友人證詞，認定謝男已涉犯《刑法》乘機性交罪，依法將他提起公訴。5年內故意再犯，為累犯，建請法院審酌是否加重其刑。

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