快訊／祭五策略圍堵Delta！　侯友宜再喊話「入境者採檢2次」

記者楊蕓／新北報導

印度Delta變異株來勢洶洶，各縣市都嚴陣以待。新北市長侯友宜28日宣布「五大策略」全力圍堵，包括建立全境快速通報機制、持續擴大廣篩、定期公布流行病學趨勢、持續購買各式疫苗，以及完整接種2劑疫苗，另外，侯也再次喊話中央，針對入境者都應採檢兩次，把病毒阻絕於境外。

侯友宜28日在防疫記者會中，正式提出五大策略來圍堵Delta病毒，首先是呼籲中央「建立全境快速通報機制」，上從中央指揮體系，到平行機關的通報等，都應更有時效性、更完善、更強化；透過持續擴大廣篩，找出隱形傳播鏈；另外，他也建議中央「定期公佈流行病學趨勢」，以及持續購買各式疫苗、讓人民盡快完整接種2劑疫苗。

在境外管控的部分，侯友宜表示，他這段期間不斷呼籲，不應只針對高風險七國實施兩次篩檢，而是任何國家只要進來台灣，都應在入境、解隔前篩檢兩次。

侯友宜說，包括以色列、英國、新家坡、澳洲、日本，除了入境篩檢，解隔前、甚至隔離期間都會加篩，其中以色列、英國第一劑疫苗覆蓋率高達6成，我國第一劑疫苗覆蓋率仍只有7.9%。因此他認為，我國應採取更高規格的方式，實施「入境篩檢兩次」，讓病毒阻絕於境外，盼中央採納。

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）