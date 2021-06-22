▲中華郵政i郵箱。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

為鼓勵民眾透過郵政網購中心「i郵箱貨到付款」配送方式，體驗「零接觸取件」及「無現金支付」便利，中華郵政自6月1日至9月30日舉辦「網購貨到付款．30郵禮＋月月抽」推廣活動。

活動期間內，凡至郵政網購中心購買標示「開箱郵好禮」之指定活動商品，選擇以i郵箱貨到付款方式配送，並於收到取件簡訊3日內完成付款取貨者，除每筆訂單每滿新台幣100元贈「i郵購紅利購物金」1點（1點即1元）外，再加贈紅利購物金30點，可於下次消費時抵用，另單筆消費金額滿450元，可享免運費及免代收貨款資費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0接觸「i郵箱」網購可貨到付款，9月底前加贈紅利購物金。（圖／中華郵政提供）

此外，訂單無須登錄，每筆均可再享1次抽獎機會，活動期間內按月各抽出30名幸運得獎者，獎項有咖啡機、果汁機及i郵大禮包等共計120項精美好禮。

中華郵政表示，郵政網購中心以安心、嚴選為宗旨，代售多項品質精良的民生用品（如CAS一等米及環保標章清潔生活用品等），值此疫情期間，民眾可利用「i郵箱貨到付款」配送方式，當郵件送抵i郵箱時，收件人將會收到包含取件資訊及銷帳編號的取貨通知簡訊，可選擇以郵政金融卡、郵局實體ATM、郵局網路ATM、e動郵局APP及台灣Pay等多元方式支付貨款後，即可憑手機末3碼及取件碼取件。