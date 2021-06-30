32刀殺合夥友免死　「捐血50次樂於助人」珠寶商改判無期

記者黃翊婷／綜合報導

珠寶商黃焌柚因買賣天珠與張姓好友產生嫌隙，竟夥同友人李正達等人設局殺人埋屍，32刀砍死張男，黃、李兩人一審皆被台中地院判處死刑。但全案上訴至台中高分院，合議庭認為兩人過去曾捐血50次、積極考取證照，十分樂於助人，考量到犯案動機在於奪取天珠，方法雖然殘暴，但未達極度殘虐程度，因此改判無期徒刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。

▲黃焌柚、李正達設局殺害張男。（圖／記者鄧木卿翻攝）

判決指出，黃焌柚曾與張男合夥經營天珠買賣生意，但他認為張男利潤分配不均，2019年4月間偷偷將「天地眼中眼」以人民幣38萬元的價格變賣；後來張男不斷追討天地眼中眼未果，這才知道黃男早就偷偷將物品出售，氣得對外宣稱天地眼中眼是他所有，兩人因此心生嫌隙。

黃焌柚2019年11月間因有資金需求，與債務纏身的友人李正達勾結，打算搶走張男隨身攜帶的天珠變賣。由於兩人擔心犯行曝光，還一同計畫殺人滅口再埋屍，並請另一人邱勝華找來李之楷、洪郁翔等人幫忙，每個參與者至少可以獲得3萬元的報酬，只是後來邱男因為工作忙碌，沒有參與後續計畫，改由黃昱瑋加入。

黃焌柚與李正達決定好埋屍地點後，2019年11月間埋伏4日圍堵張男，但都沒有結果，這才決定用誘騙的方式，約張男到停車場見面。行動前一日2019年11月25日，洪郁翔與黃昱瑋發現事態嚴重，拒絕繼續參與，李之楷隨即找來蔡信佑協助，隔日順利與黃、李會合，聯手痛揍張男，並由李正達持折疊刀連續刺殺32下，直到張男死亡，才搶走14串價值新台幣1024萬元的天珠。

▲張男遭搶走的14串天珠。（圖／台中地檢署提供）

而黃焌柚到案後一度聲稱，「一切都是開玩笑」。台中地院一審依共同犯強盜殺人罪判黃焌柚、李政達死刑，褫奪公權終身；另依共同犯強盜殺人罪判李之楷無期徒刑、褫奪公權終身，蔡信佑有期徒刑15年6月；而起初參與計畫的洪郁翔、黃昱瑋、邱勝華則分別依照預備殺人、預備強盜等罪，判處有期徒刑6月、5月、4月，均得易科罰金。

但全案上訴至台中高分院，合議庭認為黃焌柚與李正達的犯案動機是要奪取天珠，雖然犯罪方法殘暴，但未達極度殘虐程度，難認已達不得不處以極刑的程度，加上黃男過去曾捐血50次，平時也非常樂於助人，李男則是積極考取證照，犯後深感自責，並非窮凶極惡之徒，在監表現也很良好，因此改判他們無期徒刑、褫奪公權終身，其餘駁回，全案仍可上訴。