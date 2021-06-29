運將提醒「要實聯制」！女乘客暴怒：就只有你要看　丟手機打人

網搜小組／趙蔡州報導

一位網友在臉書社團「爆料公社」投訴，他日前駕駛計程車載客，載到了一名行為誇張的女乘客，上車時他只是請對方掃一下實聯制QR碼，不料對方就不滿碎唸，後來更向他丟擲手機、不斷大吼，甚至動手攻擊他，氣得他決定報警處理，準備透過司法途徑求償。

▲小黃運將請客人掃實聯制QR碼，不料竟然遭到對方攻擊。（示意圖與本案無關／記者林敬旻攝）

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原PO表示，他是一名多元計程車駕駛，27日下午接到載客通知，前往台北市辛亥路二段載送一名女乘客，上車時請對方掃一下實聯制QR碼，不料對方就口氣很差的說「別的司機都不用，就只有你要看，就你最特別」，他只好解釋「這是政府規定的，我們也很痛苦」，不料下一秒女乘客就朝她丟擲手機。

▲原PO解釋，實聯制是政府規定的，不料下一秒就遭到對方丟擲手機。（圖／翻攝自爆料公社二館）

他被攻擊後，隨即向女子表示，無法再繼續載送，稍後會在路邊停車，請對方另行叫車，沒想到女子竟命令他，開到有門牌處的位置以利重新叫車，「為避免衝突擴大，我就開到某國中前，打開中控鎖請她下車，結果女乘客表示門打不開，當我伸手去幫她開門，女子就衝著我大吼及毆打本人致傷」。

他遭到攻擊後馬上報警，請警方趕到現場處理，準備透過司法途徑求償，也強調「我全程沒有對乘客有任何肢體上的觸碰，只有她單方面毆打我」。

其他網友看了文章後表示，「前兩天搭Uber，司機才跟我說這件事，真的上新聞了」、「配合政府很困難」、「不管有沒有疫情，這種人一直都會有啦，自以為付錢就是大爺」、「支持提告，女生很不應該」、「看到這個真的會火，疫情到現在，實聯制明明幾乎哪裡都要用，怎麼還會有這種人」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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