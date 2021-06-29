彭博多次指疫苗覆蓋率過低　江啟臣：蔡政府不聽…把全民當白老鼠

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

美國彭博社去年起製作「全球防疫韌性排名」，每個月底公布最新結果。台灣5月爆發本土疫情後，從第5名跌至第15名，6月28日公布最新排名，台灣在53個主要經濟體中，慘跌至44名。國民黨主席江啟臣指出，去年底彭博就指台灣「疫苗資源處於劣勢」，今年以來更是每個月指台灣「疫苗覆蓋率過低」。

「防疫排名慘跌，蔡政府聽懂了嗎？」江啟臣29日表示，排名只是數字，生活在此，這代表封鎖的生活、許多人困頓的生計，以及每日殞落的生命，彭博早在去年11月就指出台灣「疫苗資源處於劣勢」，12月彭博再度呼籲，台灣「在疫苗取得上還有努力空間」，今年以來，更是每個月都指出台灣「疫苗覆蓋率過低」的問題，但蔡政府不聽。

江啟臣指出，年初各國開始搶購疫苗，預購量還多出人口數倍時，指揮中心仍不思積極爭取，指揮官陳時中甚至還奚落各國爭搶疫苗「不應該」，彷彿這種道德光環就能對抗疫情；2月行政院長蘇貞昌跟執政黨立委宣稱，台灣還沒有打疫苗的迫切性。

江啟臣批評，政府從上到下的自滿傲慢，風險意識的低落，就算是「不見棺材不掉淚」，5月本土疫情爆發後，政府總該醒悟，積極扛起張羅疫苗的責任，結果三級封鎖了1個多月，看到蔡政府對疫苗到貨延宕只會攤手，只能靠美日疫苗援助苦撐。

江啟臣認為，即便疫情險峻，迫在眉睫，蔡政府先是面對民間採購努力拖拖拉拉，拖3星期才「開綠燈」，對有採購管道的Moderna也遲未加碼，到晚近Novavax疫苗問世，政府也不曾親洽原廠，只等著Covax來分配，彷彿，蔡政府端在懷中的「錦囊妙計」，就是把二期試驗還沒結束的國產疫苗，拉出來緊急授權開打，這不只是把全民當白老鼠，更是對國家疫苗產業的揠苗助長，以這種牛步，我們生活要如何回歸正常？又要憑什麼對抗變種病毒入侵？

江啟臣說，別再用怪東怪西的大內宣，遮掩疫苗政策失當的責任，蔡政府老是歸咎於疫苗難買，為何新加坡、南韓、香港的接種率都能遙遙領先？此刻民生困頓、人心焦慮，每天都有國人因染疫而氣絕喪生，請蔡政府真正苦民所苦，積極接洽，加碼採購，不這麼做，實在對不起努力配合防疫的全體國民。