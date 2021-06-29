19歲少女外出慘遭軍隊無故射殺　緬軍稱染疫逼立即火化

▲緬甸發生政變已近5個月，軍人無故射殺平民的事件還是頻頻發生。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

緬甸政變至今已近5個月，軍方槍殺平民事件仍屢見不鮮，實皆省卡萊鎮（Kalay）最近又傳出，一名19歲少女馬伊（Mai Nuam Za Thiang）在路上無故遭軍方殘忍射傷後，放任其失血身亡，最後還以馬伊染疫為由，命令家屬立即將其火化。

據《今日緬甸》報導，馬伊在6月23日晚上9點左右，與24歲男子薩賴（Salai Ngun Naing Pan）一同騎機車外出時，在路上與軍隊相遇。在沒有理由的情況下，軍方狠心地朝這2名年輕人狂開數槍。

薩賴的胸口被子彈直接擊中，當場死去，而馬伊則被射中大腿，流血不止。馬伊的家屬表示，他們24日下午前往卡萊的軍事醫院後，才知道馬伊的死訊。驗屍報告顯示，馬伊死於失血過多，但她的家屬領到的卻是一個密封袋。

19-year-old Mai Nuam Za Thiang bled to death after being shot by regime troops, but her body was concealed from her familyhttps://t.co/7E07A5DoXz — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) June 28, 2021

馬伊的一名親屬憤怒地告訴記者，「軍方說馬伊患有新冠肺炎，所以她的屍體必須被密封，還命令我們立刻將她火化，可是馬伊一直很健康，她什麼症狀都沒有，怎麼可能染疫？我認為他們一定是想要隱瞞些什麼。」

薩賴的家人24日也在一個小巷裡找到薩賴的屍體。薩賴的親屬指出，找到薩賴屍體附近的大路全是血跡，可見軍方將他的遺體從大馬路一直拖到了一個隱密的小角落裡。

馬伊和薩賴被殺害的卡萊鎮，是第一批對軍方進行武裝抵抗的地方之一，他們現在也同時在和新一波的新冠疫情進行鬥爭。緬甸軍方自6月以來就已封鎖這個地區，但據當地媒體報導，卡萊鎮已爆發約莫100宗與新冠相關的死亡病例。

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