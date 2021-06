19歲少女外出慘遭軍隊無故射殺　緬軍稱染疫逼立即火化

▲緬甸發生政變已近5個月,軍人無故射殺平民的事件還是頻頻發生。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

緬甸政變至今已近5個月,軍方槍殺平民事件仍屢見不鮮,實皆省卡萊鎮(Kalay)最近又傳出,一名19歲少女馬伊(Mai Nuam Za Thiang)在路上無故遭軍方殘忍射傷後,放任其失血身亡,最後還以馬伊染疫為由,命令家屬立即將其火化。

據《今日緬甸》報導,馬伊在6月23日晚上9點左右,與24歲男子薩賴(Salai Ngun Naing Pan)一同騎機車外出時,在路上與軍隊相遇。在沒有理由的情況下,軍方狠心地朝這2名年輕人狂開數槍。

薩賴的胸口被子彈直接擊中,當場死去,而馬伊則被射中大腿,流血不止。馬伊的家屬表示,他們24日下午前往卡萊的軍事醫院後,才知道馬伊的死訊。驗屍報告顯示,馬伊死於失血過多,但她的家屬領到的卻是一個密封袋。

19-year-old Mai Nuam Za Thiang bled to death after being shot by regime troops, but her body was concealed from her familyhttps://t.co/7E07A5DoXz