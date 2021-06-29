快訊／北市批發市場專案打完1萬人　週四、週五再全面PCR抓漏

記者陳家祥／台北報導

北農染疫風暴燒出台北市防疫危機，市長柯文哲日前宣布，將針對北市下轄的所有批發市場，包括農產、漁產、畜產、花卉、環南市場等，全面施打疫苗。根據北市府統計，截至6月29日2點，已接種1萬766人。

▲台北市長柯文哲在副市長黃珊珊、北農董事長黃向群及北農總經理翁震炘的陪同下，巡視北農前進指揮所。（圖／記者湯興漢攝）



針對北農的染疫問題，柯文哲表示，不知道才會有問題，有在盯的話還好。柯說，批發市場專案打到今天中午已經打掉10766人，預計到明天可以打完1萬3千人左右。而這禮拜四、五還會大規模PCR處理一遍，整個過程中發現很多問題，發現問題就解決掉，也不用抱怨。

中央流行疫情指揮中心29日公布，新增54例本土個案，其中以新北市22例最多，其次為台北市20例，另新增8例死亡。

指揮中心表示，新增54例本土病例，其中17例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為19例男性、35例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月16日至6月28日。

個案分布，以新北市22例最多，其次為台北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆市及屏東縣各1例；其中31例為已知感染源、5例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。



