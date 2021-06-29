快訊／72歲以上外籍人士也可打疫苗！北市開放明後2天登記、7月6日施打

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布，新增54例本土個案，其中以新北市22例最多，其次為台北市20例，另新增8例死亡。針對外籍人士的疫苗施打，台北市長柯文哲說，將安排72歲以上的非本國籍者，統一到台北醫學大學附設醫院施打。

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）



柯文哲表示，關於非本國籍且年齡在72歲以上者，凡是有台灣的居留證或是永久居留證，可以上台北醫學大學附設醫院的英文網站預約，預約時間6月30日、7月1日早上8點到下午5點，額滿為止。

柯文哲說，如果將來真的外國朋友多了，再擴充到其他醫院。如果台北醫學大學還可以應付的話，就用北醫附設醫院一家來處理所有在台北市的外國朋友疫苗問題。

根據北市府規劃，預約時間6月30日、7月1日早上8點到下午5點，額滿為止。施打時間為7月6日的上午9點到12點、下午2點到5點，地點為信義國中。

指揮中心表示，新增54例本土病例，其中17例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為19例男性、35例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月16日至6月28日。

個案分布，以新北市22例最多，其次為台北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆市及屏東縣各1例；其中31例為已知感染源、5例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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