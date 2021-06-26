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社會 社會焦點 保障人權

浪貓全身骨裂睜眼慘死！殘虐補教師抓到了　喊冤：牠造成環境汙染

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋一間寵物店本月8日上午10點多準備開門，但志工驚見平時出現在店外的流浪貓倒臥花圃，頭部凹陷、滿臉鮮血慘死！生前疑似遭到虐待…新北動保處表示，屍檢報告證實貓咪為嚴重受虐致死！涉嫌施虐的補教老師辯稱，只有扔東西驅趕但沒砸到，警方依法函送偵辦。

▲板橋浪貓「滿臉血」倒花圃慘亡　動保處曝屍檢報告：嚴重受虐致死。（圖／寵物店沈姓志工、新北動保處）

▲流浪貓滿臉血倒在花圃死亡，寵物店不捨牠無辜受虐。（圖／寵物店沈姓志工提供）

流浪貓臉上滿是鮮血，倒在花圃旁動也不動，未闔上雙眼斷氣身亡。寵物店沈姓志工接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，「我們準備開門營業，發現貓咪倒臥在花圃中斷氣，臉甚至已經凹陷，但身體還有餘溫，因為身體還是軟的，我們想事情發生應該不會太久。」

沈姓志工提到，該隻流浪貓平常出沒在街道，都會躺在店門口的機車上休息，等待寵物店營業，「我們是乾淨餵食，跟著新北市動保處的政策走，落實TNVR（誘捕（Trap）、絕育（Neuter）、注射疫苗（Ｖaccinate）以及回置（Return））沒有想到人心會壞到這種程度。」

▲板橋浪貓「滿臉血」倒花圃慘亡　動保處曝屍檢報告：嚴重受虐致死。（圖／寵物店沈姓志工提供）

▲流浪貓身受重傷死亡，生前遭到嚴重虐待。（圖／新北動保處提供）

沈姓志工事後調閱監視器，懷疑貓咪死亡和一名補教老師有關，已將證據提供給動保處；該名主教數學的補教老師表示，因為寵物店長期餵養流浪貓，還有流浪貓會將鼠屍叼到鄰近住戶的門口或樓梯間，造成環境汙染，先前已告知店家但並未獲得改善，才會自行驅趕流浪貓，如果經動保處認定違法，願意接受懲處。

▲▼男子對貓扔不明物。（圖／翻攝自記者爆料網）

該老師也強調，只有扔寶特瓶驅趕，而瓶子也沒有砸到貓咪，他也沒有追加其他攻擊行為；新北動保處表示，屍檢報告出爐，證實該流浪貓為嚴重受虐致死，貓咪的恥骨聯合斷裂、左腸薦關節斷掉、骨盆斷裂，另有肝臟破裂、頭蓋骨破裂造成口鼻出血。

根據《動物保護法》規定任何人不得騷擾虐待傷害動物，致動物死亡者可處2年以下有期徒刑，及最高200萬元罰鍰。儘管該名教師矢口否認虐貓，但志工指證歷歷，海山警方依法函送地檢署偵辦。

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