澳洲4大城封鎖防Delta蔓延！　副總理卻因「沒戴口罩」遭罰4200

記者張方瑀/綜合報導

源自印度的Delta病毒持續在澳洲擴散,全國4大城市宣布進行封鎖防疫,約有1000萬人受到影響,且澳洲僅不到5%的成年人完整接種2劑疫苗,約30%的人接種了第1劑。在保守派政府遭外界批評的同時,副總理喬伊斯卻被舉報,外出加油時沒戴口罩,最後遭罰200澳元(約新台幣4200元)。

綜合外媒報導,澳洲雪梨(Sydney)和達爾文(Darwin)先前宣布採取居家防疫令,如今伯斯(Perth)和布里斯本(Brisbane)也加入封鎖行列,市內的居民除了執行必要工作、運動、採購生活用品或因醫療因素以外,全都必須待在家中不允許出門,受影響人口約1000萬。

儘管伯斯自疫情爆發以來,僅有3例確診,但官員也不敢掉以輕心,尤其澳洲4大群聚案中有3件屬於Delta變種,雪梨的官員就表示,當Delta病毒進入家庭時100%的家庭接觸者會被感染。西澳州州長麥高恩(Mark McGowan)也說,「我們知道COVID構成的風險,我們從世界各地的資訊得知,Delta變異株是另一個我們不能掉以輕心的新野獸。」

澳洲保守派政府近來在防疫上飽受批評,主因是疫苗推廣龜速、防疫旅館系統的破口遲遲不見改善,還有拒絕公布完整接種疫苗的人數。目前澳洲僅不到5%的成年人完整接種2劑輝瑞或AZ疫苗,約30%的人接種了第1劑。

