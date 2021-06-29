澳洲4大城封鎖防Delta蔓延！　副總理卻因「沒戴口罩」遭罰4200

▲澳洲雪梨、達爾文、伯斯和布里斯本宣布實施居家防疫令。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

源自印度的Delta病毒持續在澳洲擴散，全國4大城市宣布進行封鎖防疫，約有1000萬人受到影響，且澳洲僅不到5％的成年人完整接種2劑疫苗，約30％的人接種了第1劑。在保守派政府遭外界批評的同時，副總理喬伊斯卻被舉報，外出加油時沒戴口罩，最後遭罰200澳元（約新台幣4200元）。

綜合外媒報導，澳洲雪梨（Sydney）和達爾文（Darwin）先前宣布採取居家防疫令，如今伯斯（Perth）和布里斯本（Brisbane）也加入封鎖行列，市內的居民除了執行必要工作、運動、採購生活用品或因醫療因素以外，全都必須待在家中不允許出門，受影響人口約1000萬。

儘管伯斯自疫情爆發以來，僅有3例確診，但官員也不敢掉以輕心，尤其澳洲4大群聚案中有3件屬於Delta變種，雪梨的官員就表示，當Delta病毒進入家庭時100％的家庭接觸者會被感染。西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）也說，「我們知道COVID構成的風險，我們從世界各地的資訊得知，Delta變異株是另一個我們不能掉以輕心的新野獸。」

澳洲保守派政府近來在防疫上飽受批評，主因是疫苗推廣龜速、防疫旅館系統的破口遲遲不見改善，還有拒絕公布完整接種疫苗的人數。目前澳洲僅不到5%的成年人完整接種2劑輝瑞或AZ疫苗，約30%的人接種了第1劑。

Barnaby Joyce fined $200 for not wearing mask in breach of COVID-19 health orders https://t.co/EoQyaNzHfK — ABC News (@abcnews) June 29, 2021

與此同時，副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）卻被檢舉沒有戴口罩就出門。新南威爾斯州警方接獲民眾檢舉，在一處加油站發現一名54歲男子違反口罩禁令，喬伊斯本人也在28日坦承，他當時準備前往機場，突然想到要加油，「加滿油30秒後，就因為沒戴口罩花了我200元，但這就是日常生活。」

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