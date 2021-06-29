　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲4大城封鎖防Delta蔓延！　副總理卻因「沒戴口罩」遭罰4200

▲▼澳洲封鎖、雪梨封鎖、澳洲疫情。（圖／路透）

▲澳洲雪梨、達爾文、伯斯和布里斯本宣布實施居家防疫令。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

源自印度的Delta病毒持續在澳洲擴散，全國4大城市宣布進行封鎖防疫，約有1000萬人受到影響，且澳洲僅不到5％的成年人完整接種2劑疫苗，約30％的人接種了第1劑。在保守派政府遭外界批評的同時，副總理喬伊斯卻被舉報，外出加油時沒戴口罩，最後遭罰200澳元（約新台幣4200元）。

綜合外媒報導，澳洲雪梨（Sydney）和達爾文（Darwin）先前宣布採取居家防疫令，如今伯斯（Perth）和布里斯本（Brisbane）也加入封鎖行列，市內的居民除了執行必要工作、運動、採購生活用品或因醫療因素以外，全都必須待在家中不允許出門，受影響人口約1000萬。

儘管伯斯自疫情爆發以來，僅有3例確診，但官員也不敢掉以輕心，尤其澳洲4大群聚案中有3件屬於Delta變種，雪梨的官員就表示，當Delta病毒進入家庭時100％的家庭接觸者會被感染。西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）也說，「我們知道COVID構成的風險，我們從世界各地的資訊得知，Delta變異株是另一個我們不能掉以輕心的新野獸。」

澳洲保守派政府近來在防疫上飽受批評，主因是疫苗推廣龜速、防疫旅館系統的破口遲遲不見改善，還有拒絕公布完整接種疫苗的人數。目前澳洲僅不到5%的成年人完整接種2劑輝瑞或AZ疫苗，約30%的人接種了第1劑。

與此同時，副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）卻被檢舉沒有戴口罩就出門。新南威爾斯州警方接獲民眾檢舉，在一處加油站發現一名54歲男子違反口罩禁令，喬伊斯本人也在28日坦承，他當時準備前往機場，突然想到要加油，「加滿油30秒後，就因為沒戴口罩花了我200元，但這就是日常生活。」

►Delta病毒澳洲肆虐！家庭接觸者100％遭感染　完整接種率不到5％
►7／19解封有望！英國1000名新冠患者只有1人死亡　專家：疫苗奏效
►近4分之1染疫者「出現新症狀」！　美最大規模Covid後遺症研究曝

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

挑戰超低價 ！Apple AirPods下殺3988元

ET快訊
網購比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出狂跳」！網全歪樓看呆
獨／起底警官AV男優！負責教育訓練　拍片運動服一看就知道是他
快訊／北桃通勤確診女「上班路線曝」！搭捷運紅線到中山站
快訊／高雄枋山專案「匡列557接觸者」　PCR出爐
空姐正宮「停車場暴打小三」！6mins抓姦直擊　老公全程護情
染疫孝子扛家計！　爸中風、媽與大姑確診：神壇傳播鏈
快訊／「中壢確診旅宿王」再增新足跡　6天內住8家摩鐵！
快訊／隔壁攤染疫！北市環南市場攤商「自行快篩」確診
柯文哲公布「每天2時段」打電話預約莫德納　實施方式曝！
快訊／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！150多人召回採檢
二線二星警官驚傳拍SWAG成人片！　陽光運動男近況曝
快訊／北市這類人「明開放預約打莫德納」　7月2日接種！
台灣防疫排名慘跌「第44名」！　網點名「前2國」：死亡人數第
快訊／新北夜市「微解封」？　侯友宜給答案
疫苗挨轟打太慢！　周玉蔻也對指揮中心開炮了
快訊／北市12行政區　最新確診數分布公布
台南一家8口確診！同鄰里1332人緊急採檢　776人PCR結
苗縣確診死亡首例！　67歲婦接觸京元電傳播鍊染疫不治

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣列斯洛伐克「綠色名單」　入境需提疫苗接種證明

科興疫苗出現「凝固物」搖不散！　泰國急發停用通知

日本前財務大臣「打完首劑疫苗」8天後　確診新冠肺炎

19歲少女外出慘遭軍隊無故射殺　緬軍稱染疫逼立即火化

南韓前檢察總長尹錫悅宣布競選總統！誓言實現「政黨輪替」

最慘後遺症！英10萬確診者恐「嗅覺倒錯」　接吻像聞糞便、腐屍

監視器拍到神秘黑影！　女屋主分享臉書嚇壞網友：是老屠夫鬼魂

澳洲4大城封鎖防Delta蔓延！　副總理卻因「沒戴口罩」遭罰4200

日本「酒駕大卡車」迎面暴衝！　2小學生魂斷放學路...3人重傷

買比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出狂跳」！網全歪樓看呆

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

台灣列斯洛伐克「綠色名單」　入境需提疫苗接種證明

科興疫苗出現「凝固物」搖不散！　泰國急發停用通知

日本前財務大臣「打完首劑疫苗」8天後　確診新冠肺炎

19歲少女外出慘遭軍隊無故射殺　緬軍稱染疫逼立即火化

南韓前檢察總長尹錫悅宣布競選總統！誓言實現「政黨輪替」

最慘後遺症！英10萬確診者恐「嗅覺倒錯」　接吻像聞糞便、腐屍

監視器拍到神秘黑影！　女屋主分享臉書嚇壞網友：是老屠夫鬼魂

澳洲4大城封鎖防Delta蔓延！　副總理卻因「沒戴口罩」遭罰4200

日本「酒駕大卡車」迎面暴衝！　2小學生魂斷放學路...3人重傷

買比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出狂跳」！網全歪樓看呆

第1劑疫苗是殘劑、第2劑怎麼打？陳時中：會列入名單中

安南家庭群聚揪出「1人染疫後痊癒」　匡列1南來北往司機疫調

她曝每到「這時間點」就喘不過氣：該就醫嗎？　眾網友嘆：我也是

台灣列斯洛伐克「綠色名單」　入境需提疫苗接種證明

科興疫苗出現「凝固物」搖不散！　泰國急發停用通知

杜絕洩密　蘋果要求員工配帶「隨身攝影機」抓內鬼

深夜加班返家！　開門見饅頭貓癱地「耍廢打招呼」：有買罐罐嗎？

企業挺雙北警消防疫　捐6萬個口罩與防護衣加強防禦

王柏融對樂天扛四棒　有望對宋家豪「台灣內戰」

噓！上司沒說的祕密　老闆最希望員工擁有的五大特點

花蓮離奇車禍！　白車「神右轉」　騎上鋼索車頭翹45度

國際熱門新聞

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

《自然》：mRNA疫苗免追打　免疫力最久一輩子

牛津：AZ疫苗延後接種第二、三劑 可提高免疫力

男師跟蹤女學生　慘遭村民毒打剃頭

離婚釀家族仇殺！　開槍互射還駕車來回衝撞

美研究：近4分之1患者「出現新症狀」　

巨鱷闖進家中　死亡翻滾大戰2小時

引渡回美前死在獄中　McAfee創辦人驗屍結果出爐

首例！65歲男打莫德納「出現血栓」病逝

買比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出」

義大利宣布：民眾外出免戴口罩

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」輸給巴西

邁阿密倒塌大樓「累積10死」　搜救破100小時

更多熱門

相關新聞

疫苗打太慢　周玉蔻開炮指揮中心

疫苗打太慢　周玉蔻開炮指揮中心

國內新冠疫情確診死亡率高於世界平均值，又面臨變種病毒株的侵襲，外界質疑「疫苗打太慢」，前副總統陳建仁也透過臉書呼籲，因盡速提升疫苗覆蓋率。對此，一項被視為「親綠」的資深媒體人周玉蔻也在臉書開炮，指揮中心有必要跳出官僚思維僵局。

周末人潮多2倍　京站櫃姐怒：都是來閒晃

周末人潮多2倍　京站櫃姐怒：都是來閒晃

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗Delta病毒澳洲紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

國衛院出手　台灣代工莫德納3億劑？

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面