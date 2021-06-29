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Delta病毒澳洲肆虐！家庭接觸者100％遭感染　完整接種率不到5％

▲▼英國,疫苗接種。（圖／路透）

▲Delta病毒來勢洶洶，但澳洲成年人完整接種2劑疫苗的比率卻不滿5%。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

澳洲面臨傳染力極高的Delta變種病毒肆虐，當局認為全國疫情進入「新階段」，情況最嚴峻的雪梨已報告128起Delta病例，北領地、昆士蘭與西澳也都有人確診，雪梨官員表示，當Delta病毒進入家中，家庭接觸者被感染機率是100%。然而，截至目前，澳洲卻只有不到5%的成年人完整接種2劑疫苗。

▲▼澳洲封鎖、雪梨封鎖、澳洲疫情。（圖／路透）

▲澳洲雪梨26日開始進行防疫封鎖，此為28日當地街景。（圖／路透）

根據BBC報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）帶頭召開緊急防疫會議，會前財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）受訪稱，由於Delta變異株傳染性更強，澳洲疫情正在進入全新階段。目前，包含雪梨所屬的新南威爾斯州等4個州都已採取封鎖措施，雪梨約有500人處於居家隔離，累計Delta病例達128例。

雪梨官員表示，當Delta病毒進入家庭時100%的家庭接觸者會被感染。新南威爾斯州州長28日也表示，近5.9萬人在過去24小時內接受篩檢，必須做好（確診）人數大幅上升的準備，「因為我們看到這種病毒幾乎100%在家庭內傳播。」澳洲4大群聚案中有3件屬於Delta變種，新南威爾斯州衛生部長將Delta病毒描述為非常可怕的敵人，「無論我們目前採取何種防疫措施，病毒似乎都知道如何反擊。」

▲▼澳洲封鎖、雪梨封鎖、澳洲疫情。（圖／路透）

▲雪梨封鎖後第3天，早晨上班通勤時間的電車班次人潮稀少。（圖／路透）

報導表示，不久前，雪梨人還沉浸於擠在餐館用餐、在夜店跳舞的幸福之中，但自兩周前，邦迪（Bondi）海灣區爆發Delta變種病例，疫情便迅速蔓延，感染源則是一名未接種疫苗的司機，工作內容是在機場接送國際旅客。專家悲觀表示，現在判斷封鎖能否順利遏制住這波疫情還言之過早。

▲▼澳洲封鎖、雪梨封鎖、澳洲疫情。（圖／路透）

▲雪梨28日街頭空景照。（圖／路透）

報導稱，低疫苗接種率讓澳洲人面對疫情更加脆弱，也讓政府飽受疫苗接種緩慢的批評，目前為止，澳洲僅不到5%的成年人完整接種2劑輝瑞或AZ疫苗，約30%的人接種了第1劑。新南威爾斯州政府敦促人們接種疫苗，以雪梨其中一起群聚感染為例，一場30人的派對中有24人染疫，而這些確診者全數未接種過疫苗。

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