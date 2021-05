陸國藥疫苗三期臨床試驗發表　保護效力約7成

▲大陸國藥疫苗。(圖/達志影像/美聯社)



記者蔡紹堅/綜合報導

《美國醫學會雜誌》(The Journal of the American Medical Association)26日刊登了大陸國藥集團中國生物旗下兩款新冠滅活疫苗的第三期臨床試驗報告,結果顯示保護效力分別為72.8%及78.1%。

報告該份報告的名稱為《兩種新型冠狀病毒滅活疫苗對成人COVID-19感染的保護效力評價》(Effect of 2 Inactivated SARS-CoV-2 Vaccines on Symptomatic COVID-19 Infection in Adults),依據中國生物新冠滅活疫苗三期臨床試驗結果,總結分析了中國生物所屬北京生物製品研究所(BIBP)、武漢生物製品研究所(WIBP)新冠滅活疫苗的有效性、安全性等三期臨床試驗結果。

報告指出,疫苗所用毒株(WIV04和HB02株)分別分離自武漢市金銀潭醫院的兩名患者,研究結果針對中國生物兩款新冠滅活疫苗隨機、雙盲、安慰劑對照的三期臨床試驗開展的中期分析。

報告指出,在收集的病例中,僅鋁佐劑組出現2例重症病例,而兩個疫苗組均未出現重症病例,因此疫苗組對新冠肺炎重症的保護效力為100%。然而,鑑於重症病例的數量較少,結果還有待進一步收集。整個隨訪期間未出現死亡病例。

研究結果顯示,中國生物兩款新冠滅活疫苗兩針接種後14天,能產生高滴度抗體,形成有效保護,且全人群中和抗體陽轉率達99%以上。WIV04疫苗組保護效力為72.8%,HB02疫苗組的保護效力為78.1%。安全性好,不良反應多為注射部位疼痛,程度輕,具有一過性和自限性。