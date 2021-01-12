新冠似「永無痊癒之日」！後遺症一堆　76%患者病癒半年還有症狀

▲研究人員追踪後發現，76%的新冠患者在出院半年後仍有至少一項新冠症狀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

中國一項最新研究發現，76%的新冠住院患者在受感染的6個月後仍會出現各種症狀，其中包括疲勞、睡眠困難、焦慮、抑鬱、肺和腎功能下降等。事實上，這已非第一份證實新冠肺炎會造成長期後遺症的研究了，不過，這份8日發表在醫學雜誌《刺胳針》上的論文，是迄今規模最大的同類研究。

據CNN報導，研究人員對中國武漢1700多名接受治療的新冠患者進行追踪後發現，76%的患者在出院半年後，仍會有至少一項新冠症狀，即使患者病癒，也可能長期飽受後遺症的困擾。

▲研究發現，疲勞和睡眠障礙是新冠患者最常見的後遺症，而重症患者的肺和腎功能也會下降。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）

研究發現，疲勞和睡眠障礙是新冠患者病癒後最常見的後遺症，分別有63%和26%的患者在初步確診的6個月後出現類似症狀。研究結果也顯示，新冠肺炎還可能造成長期的心理問題，23%的患者在病癒後仍出現焦慮或抑鬱的狀況。

研究人員也表示，重病患者在恢復健康後，仍然會有持續性的肺損傷跡象。在348名患者中，重病患者的肺功能有明顯降低的跡象。另外，在822名住院期間未出現急性腎損傷的病人中，有13%在出院後腎功能下降。

論文作者之一、中日友好醫院兼首都醫科大學的教授曹彬表示，由於新冠肺炎是一種新型疾病，研究人員對於此疾病會帶給患者什麼長期影響的了解並不多，因此研究人員還需要進行長期追踪和研究才能下定論，不過他們的分析表明，大多數患者在出院後仍飽受後遺症折磨。

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