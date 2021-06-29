賴清德幫屏東補血「拒絕污名化」　網怒掀戰：那萬華呢？

▲副總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

Delta病毒侵襲屏東，縣長潘孟安日前寫下長文，除了提到圍堵疫情的措施外，也正能量喊話。文章釣出副總統賴清德留言，幫潘縣長、屏東加油；沒想到，此舉引發網友不滿，認為他只關心綠營執政的縣市，紛紛怒回「那萬華呢」、「萬華被汙名化，怎麽沒聽您說話」。

縣長潘孟安27日在臉書指出，屏東團隊極盡所能地做了防疫強化措施，包括高風險區全面篩檢，以最快的速度過濾可能的傳染鏈；同時醫院停診、全面清消，擴大隔離對象；還有強化居家隔離。

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他表示，施打疫苗確實是現階段有效的方法，能為大家套上一件隱形的防護衣，讓病毒的力道降到最低，「請相信，所有的防疫作為，戰士們都在前線力拚，一刻也不停，疫情訊息的傳遞，團隊始終同步且透明，因為，你我都是戰場上的共同體，如果無法一心，我們怎能打好這一場仗。」

▲屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書直播）

看完這段信心喊話，副總統賴清德現身留言區打氣，直呼「潘縣長加油！屏東加油！謝謝大家奮戰到底。我們的敵人是病毒不是彼此，拒絕污名化，請大家支持農民辛苦一整年的甜美結晶，屏東芒果，好讚！」

沒想到，一席話引發網友不滿，紛紛嗆回「屁話不要太多，敢快做事圍賭防疫」、「唉，不是甩鍋給台中市了？中央地方齊心，地方不同政黨就惡鬥」、「你還在喔？我以為你在國外度假欸」、「請問副總統，為什麼都沒有幫我們雙北加油呢」、「當你們攻擊新北台北時，記得自己現在的嘴臉」、「本來還很尊敬你，替你被網軍做掉抱不平，沒想到你也不過如此，只會幫綠營加油，我還真是錯看你了」。'

不過，當然還是有很多網友幫補血，表示「有副總統的關懷，潘縣長一定覺得很溫暖」、「謝謝替果農發聲」、「屏東辛苦了」、「芒果訂起來！芒果吃起來」、「屏東加油，前線的戰士們辛苦了」。