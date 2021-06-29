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總統故鄉「準封村第4天」防堵Delta病毒！　解封關鍵看今天

▲枋寮醫院消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東枋寮醫院進行消毒作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

傳染力極強的印度變異株Delta病毒入侵屏東，累計至今已有12人確診，縣府為此繃緊神經，連日進行清消、擴大篩檢，防堵疫情擴散；總統蔡英文的故鄉也因此「準封村」進入第4天，楓港村、善餘村村民無不戰戰兢兢，是否能夠解封，今（29日）是關鍵。

屏東一對自秘魯返台的祖孫感染Delta病毒，居家檢疫期間不慎傳染給鄰居，病毒因此擴散，釀成12人染疫；經過基因定序，目前已有8人驗出相同病毒株。為防堵疫情，手當即衝的枋山鄉楓港村、善餘村也立即著手進行高規格防疫措施，全村提升「準四級警戒」，超商、餐廳等場所關閉，形同「準封村」，並擴大進行清消作業。

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面對傳染力提升60%、被外界稱為「大魔王」的Delta變異株入侵，屏東縣府繃緊神經，除了替楓港、善餘村民進行廣篩外，27日也在枋山設置疫苗快打站，針對2村村民1900餘人施打疫苗；在經過一連串防疫措施後，原本2村今就要「解封」，孰料鄰近的枋寮鄉又傳出確診個案，縣府昨夜緊急召開專家諮詢會議，決議再延長管制一天，今再針對重點場所進行清消作業，倘若今控制得宜，情況允許下，明即有望解封。

另一方面，枋寮鄉的枋寮醫院因有Delta患者足跡，門、急診未來2天持續關閉大清消，預計7月1日再開放，全院員工、病人、陪病家屬均需進行PCR檢測。

▼屏東楓港老街空拍圖。（圖／東森新聞）

屏東楓港老街空拍圖。（圖／東森新聞）

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