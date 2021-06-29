台灣萬坪「疫苗基地」搶先看！　50億資金拼年底動工年產百萬劑

▲國衛院擴廠最新規劃圖曝光，將新建上萬坪的生物製劑2廠作為疫苗基地，預計年底前動工。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

建立疫苗技術平台，國衛院正展開經費高達49.52億元的擴廠計畫。國衛院竹南院區現有一座生物製劑廠，2009年營運至今，因屬疫苗先導工廠，並不具量產能力，為滿足第一線防疫人員的緊急疫苗接種需求，去年4月開始籌劃「新建生物製劑廠及戰略平台資源庫計畫」打算擴廠，今年4月19日經國發會通過，經費來源除了衛福部，其中20億更由潤泰集團總裁尹衍樑無條件捐款。

本刊調查，國衛院將在現有竹南院區的生物製劑廠旁再擴建2廠，主體建築地上4層、地下2層，實驗動物建物則為地上2層、地下2層，總面積約為10,769坪（35,600平方公尺），是舊廠的2倍，預計花3年半規劃設計及興建硬體，希望趕在今年底前動工發包，另花2年進行GMP驗證及確效，預計2026年啟用。

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國衛院院長梁賡義接受本刊採訪表示，擴廠是要解決緊急量產能力不足及國內自製疫苗能力不足二大困境，未來2廠建置6條獨立產線，4條生產線為量產規模、2條為小量生產臨床試驗用新型產品，以國內第一線醫護加上防疫人員約47萬人、每人2劑計算，完工後預計可有100萬劑以上的緊急量產能力，另闢增動物生物安全第3級實驗室（P3），新舊廠合計共有3間，以協助國內逾10家公司進行動物試驗、測試藥物或疫苗。

擴廠後6條產線其中一條，將獨立供作「核酸疫苗」（指mRNA及DNA疫苗）生產。國衛院副院長司徒惠康表示，RNA進入細胞後，是在細胞質產生蛋白質誘發抗體，DNA則要先進入細胞核內產生RNA，再由RNA產生蛋白質誘發抗體，這2種核酸疫苗的DNA前置作業類似，都需靠細菌生產DNA當疫苗材料，因此，用來生產DNA發酵槽的大小會影響疫苗產量，現行國衛院生物製劑一廠最大的發酵槽只有200公升，最多只能年產約10萬劑，未來擴廠建置2個1,000公升發酵槽，就可年產至少上百萬劑。



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