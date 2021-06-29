館長隱藏YT訂閱數「遭疑人氣下降」　打臉回應：不順黨意就修理我

▲館長親自打臉「關掉YT訂閱數」爭議。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

「館長」陳之漢近日與滅火器合作新歌，引發各方政治立場的粉絲大戰，隨後就有網友在Dcard上以「館長把訂閱數隱藏了」為題發表文章，質疑是否人氣跌落，甚至還煞有其事的分析「2大關鍵」原因掉粉。對此館長在28日晚間的直播中，親自打臉回應。

有網友在 Dcard發文表示，發現點進頻道內，發現原本出現在名字下方的訂閱數不見了，是否受到最近的事件影響。

▲館長舊頻道「館長成吉思汗」訂閱數的確是關閉的。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）



原PO分析，近來有許多館長的頻道訂閱會員在PTT發文說不再支持館長，最主要的原因是一次直播中，館長說，「王定宇我好朋友，不相信王定宇就是不相信我，可以去退讚退追蹤。」有人表示王定宇曾發假消息被打臉，沒想到館長為了護航還拿出黃國昌擋箭，直呼，「哪一個黨派沒有發假消息被打臉過？」這一言論也讓不少粉絲不悅。

原PO還指出另一個引爆的原因，「他因為王定宇，罵聊天室跟他意見不同的粉絲是『底層的雜碎』」這也讓原PO對他感到失望，直言館長這幾年健身房開好幾間，車子也有十幾台，「這些東西他口中的『底層的雜碎』難道沒有貢獻？」

▲館長現在主要活動的頻道「館長惡名昭彰」訂閱數有開啟，4.41萬訂閱數。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）



館長在28日直播中回應表示，因為開新頻道的關係，聽從公司主管建議，把訂閱數爆錶的舊頻道 （館長成吉思汗）隱藏起來，避免跟新頻道（館長惡名昭彰）之間造成比較，外面的YouTuber也會做類似的操作。

館長質疑，會出現這樣的新聞，是不是不順民進黨的意，就這樣修理他，是不是民進黨不管做對做錯，都要死命相挺，就不會寫他這種新聞，前幾天他才叫民進黨把側翼的「狗鍊栓好」現在就「未凍啊」（台語忍不住）是不是。

據了解，館長為了區分頻道性質，將舊頻道「館長成吉思汗」轉為以客座的室內運動老師教學，或者其他相對軟性的主題影片，館長本人未來不太會在舊頻道中現身，新頻道「館長惡名昭彰」，則是館長主要的直播的平台，內容就是跟過去的一樣，遊戲直播或者談論時事等等。

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