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嗆周玉蔻「超級大綠蛆」！館長挺高嘉瑜：妳敢不敢嗆范雲3+11

▲館長力挺高嘉瑜，痛罵此時對她落井下石算什麼英雄。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長力挺高嘉瑜，更揚言「罵她就是罵我」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

實習記者周依儒／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜被爆幫禾馨診所「喬疫苗」，不過她否認有關說，更發毒誓如有說謊「我願辭去立委職務」。對此，資深媒體人周玉蔻反批高嘉瑜「機關算盡、謊言連連」，要她立即辭立委退出政壇。有網友在留言處表示，「館長這時好安靜」，周玉蔻回應「不必期待」。網紅館長陳之漢不滿自己遭到點名，在昨（23）晚直播中怒批周玉蔻根本是「超級大綠蛆」。

館長表示，他在2018年就和周玉蔻戰過，「因為她是超級大綠蛆、綠到掉渣、綠到爆炸的一位女生，有多綠？綠色這個顏色就是為了她命名的，周玉蔻嘛！主持節目聲量不紅了後，只能歸到黨意裡面，所以這就是真民進黨打手。」館長指出，當周玉蔻在罵一個人的時候，就代表那個人做對了，「那你知道她嗆高嘉瑜，就知道她（高嘉瑜）有什麼地方做對了。」

▲▼周玉蔻、高嘉瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲周玉蔻嗆高嘉瑜「機關算盡、謊話連連」。（合成圖／ETtoday資料照）

館長怒譙，高嘉瑜為了診所去申請疫苗，卻被周玉蔻說是搞特權、機關算盡謊話連連，還要人家辭掉立委，「但妳敢不敢嗆范雲？你妳在嘴三小？人家范雲是酬庸、不分區的立委，妳不去瞧她3+11？3+11是不是她提的？妳嗆一個民選立委，妳那麼公平，妳去嗆一下范雲，叫她辭去立委、退出政壇啊，妳敢不敢？」

館長指出，一樣都做錯事，怎麼換成范雲時周玉蔻就不敢嗆了？是不是因為黨內派系不同所以不敢？他也無奈表示，對周玉蔻沒事就扯到自己也很無言，「要嘛妳就嗆范雲啊，對3+11負責啊，今天就退出政壇，看一下誰通過嘛，妳嗆一下蘇貞昌嘛，他決議的啊，看誰決定3+11的都退出政壇啊，只要點頭的妳敢嗆嗎？」

▼影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

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