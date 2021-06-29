吵到心累！3星座男「瘋狂鬼打牆」　雙子死不認錯只排第2名

▲你的另一半也是講話跳針鬼打牆，和他吵架吵到心累嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

到底是講不聽還是聽不懂呢？戀愛中的溝通是很重要的，但許多女生卻總是覺得有很多男生是怎麼講都講不聽，而且還很會曲解女生們的意思，總而言之就是認定自己的想法才是對的，跟這種人溝通起來，講話就像是無限迴圈、不斷跳針的唱盤一樣，總是重覆著同樣不變的內容，到底是哪些星座男總是有這種搞不清楚狀況的情形發生呢？

第3名：處女座

[廣告]請繼續往下閱讀...

這就真的是「唱盤跳針」了！碎碎唸有時候並不是最可怕的，最可怕的是他們還會跳針跳在同一段上面走不出來，有時候處女男會處在腦神經交疊錯誤的狀態，無論如何就是決定自己的做法才是對的，而且又極度的堅持。

然而很多時候，處女男真的是很怕沒面子的一種人，他們會不斷的舉證去證明自己的說法是對的，但內在通常也很心虛，所以只好不斷重覆論點最穩最不會被批倒的那幾句話，讓很多女生在跟處女男吵架時總會很頭痛，這人是怎樣了？怎麼一直跳針在同一段不會停？

第2名：雙子座

這種跳針就是情緒化的跳針，雙子男是個很聰明的男生，但是這種聰明建立在他們很冷靜的狀態下，當他們不冷靜或是跟女朋友大吵架的時候，一激動就會開始變得很跳針，什麼小事都會拿出來講，拿出來指責對方的不是，但就是絕不會認為自己是有錯的。

情緒性的跳針更是會在雙子座被刺激到了的情形下展現出來，很多雙子座的好勝心很強，對於自己很有信心的事物被女生打槍或是嫌棄的時候會很受傷，卻又不見得拉得下臉來承認，只好死命的裝聽不懂對方在說什麼，用跳針的言詞掩飾並保護自己。

▲牡羊男個性很直接，和情人溝通就是得要照著自己的路走。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

第1名：牡羊座

許多人大概都覺得牡羊男是非常清楚明快的，怎麼可能會有「跳針」的狀況出現？但事實上許多牡羊男只有對他們自己覺得對的事情是非常清楚的，別人如果跟他們站在不同的角度上看事情，很多牡羊男是會極度堅持己見直到變得很跳針。

他們是一根腸子通到底的人，個性上更是很直接，有時候也不太懂得要怎麼樣去拐彎抹角，往往跟情人溝通事情時就是非得照他們的路徑走，否則他們情緒一來就是不想聽不願意聽，只是一直堅守著他們想要的路子，讓很多女生覺得很跳針。

本文經授權轉自：亞提米斯