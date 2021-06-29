吃到1冷門蔬菜！他嗨喊「屌打空心菜」⋯曝黏滑口感：驚為天人

▲網友吃了這種菜後驚為天人。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

實習記者黃品臻／綜合報導

「皇宮菜」和川七一樣具有黏滑口感，且含有豐富的膳食纖維及鐵質。近日就有網友表示，他出生以來第一次吃到皇宮菜，覺得美味程度屌打空心菜，從此愛上這黏黏滑滑的口感。貼文引來不少老饕分享料理手法。

一名網友在臉書「爆系知識家」中PO文問，「請教一下板上的大大，這是什麼菜呢？」並附圖表示，他從出生以來第一次吃到這種蔬菜，口感有些黏黏滑滑的，莖也很軟，沒想到一吃驚為天人，比地瓜葉、空心菜、芥藍菜、川七、小白菜都還好吃，因此好奇詢問，「很想知道它的芳名，謝謝各位大大的解惑。」

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▲網友在臉書社團詢問菜名，引來老饕們分享料理方式。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

貼文一出，網友們紛紛留言，「皇宮菜也可以說美國空心菜」、「皇宮菜，顧胃」、「皇宮菜，把粗莖插到陽台花盤裡，它就會爬滿你家陽台，非常好種」、「皇宮菜，但沒有你講的那麼誇張吧，你講的其他那些菜也都很讚啊」、「最好吃的皇宮菜」。

另外也有許多網友分享料理的方式，「皇宮菜，炒麻油薑絲最好吃」、「炒薑絲起鍋時放一點黑麻油，超好吃」、「跟台酒的花雕雞麵一起煮會超好吃，要打顆蛋」、「炒薑絲，炒蒜頭都可以，個人覺得薑絲較對味！撿尾端，不需要粗骨」、「加枸杞炒也好吃」。

▲「皇宮菜」據傳早期是泰國皇室指定御用的菜餚，因而得名。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

皇宮菜真名為「落葵」（學名：Basella alba、Basella rubra），傳說其被泰國皇宮指定為御用的菜餚，是落葵科一年生藤蔓植物，可供食用。