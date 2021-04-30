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佛像前赤腳踩到蜈蚣　人妻嚇壞「我家在5樓」！網曝被咬痛6小時

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻30日一早在臉書「爆系知識家」PO文提問，昨晚赤腳在客廳踩到一隻蜈蚣，地點剛好就在佛像前面的地板，嚇得她馬上用一個透明罐子把蜈蚣困住，卻不知道究竟該弄死還是放生。其他網友看完紛紛勸原PO這幾天要多留意，家裡可能還有一隻蜈蚣，如果要放生，抓到附近樹叢放掉就可以了。

佛像前赤腳踩到蜈蚣　人妻嚇壞「我家在5樓」！（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

原PO提到，住家是在公寓5樓，出現在家裡的蜈蚣應該都是爬高健將，之前有在浴室看過，沒想到29日晚間在客廳赤腳走路時，不小心踩到一隻蜈蚣，「踩到後牠沒馬上跑掉，所以我趕緊拿透明罐子罩住牠。重點來了，是要把牠抓去放生，還是弄死牠？」

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原PO坦言，因為發現蜈蚣的地點就在佛像前的地板，所以不敢下手殺生，但也不知道要抓到哪裡放生比較好，加上兒子昨晚早早就睡了，導致她很擔心客廳的罐子早上會被不知情的兒子弄翻，遲遲不敢熟睡，這才想到上網PO文求助。

▲日本,手腳冰冷,泡腳,保養。（圖／pexels）

▲原PO在家赤腳踩到蜈蚣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

其他網友看完整篇文章，紛紛勸原PO這幾天要多留意家中環境，因為可能還有一隻蜈蚣沒跑出來，「我家房務大哥也是這樣教我的，趕緊找出另一隻吧」、「我在家裡常抓到，附近一定有巢穴，下雨過後怕水才會跑進家裡，（抓到）附近樹叢放生就可以了」。

還有網友留言分享，被蜈蚣咬到其實非常痛，「我小時候被咬過3次，非常痛，就像被人捏著同一個地方6、7個小時一樣痛，所以即使經過幾十年了，現在用毛巾、蓋被子、穿衣服之前，我還是會先用力抖一抖那些布料。」

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