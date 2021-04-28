開燈見喇牙X型劈腿掛天花板！　大膽妹「一看活的」秒收編

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友28日在臉書「爆系知識家」PO文提問，在浴室天花板角落發現一隻呈現「X姿勢」的白額高腳蛛（俗稱喇牙），因為第一次看到蜘蛛做出這樣的動作，所以想弄清楚到底是什麼意思。文章PO出沒多久，就有其他網友留言表示，這應該是一種伏擊姿態，通常會這麼做都是在等待獵物。

▲原PO臉書全文。附圖不是「當事蜘蛛」。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

原PO提到，之前有一次打開浴室的燈，在天花板角落發現一隻呈現「X姿勢」的白額高腳蛛，但她是第一次看到做出這種姿勢的白額高腳蛛，一度還以為是死了，結果竟然還活著，「請問這是什麼姿勢？為什麼牠要這樣？謝謝。」

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其他網友們一看紛紛留言開玩笑，「沒事，牠在跟妳玩123木頭人」、「牠在練習跳傘動作」、「伸懶腰啦」；不過，也有網友表示看過蜘蛛做出類似的動作，推測應該是一種伏擊姿態，通常用來等待獵物。

▲白額高腳蛛。（圖／達志影像／Shutterstock）

接著，一名住在澳洲的女網友也在留言區補充說明，以澳洲常見的十字園蛛來說，呈現X姿勢算是一種習性，就是在等待昆蟲上網而已，但如果有拱起來並抬起前腳，那就是在威嚇、準備攻擊了，不過，她並未看過白額高腳蛛做出一樣的X姿勢，「我們一般看到無毒蜘蛛都不管牠，有毒的只好請牠早日投胎，不然被咬到一口就是我們要早日投胎了。」

至於這隻「姿勢奇特」的白額高腳蛛最後到底怎麼處理，原PO表示，她沒有下殺手，也沒有趕走，而是乾脆留下來飼養，變成寵物蛛。