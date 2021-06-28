50多歲男打疫苗完突疲倦…3天後「倒廁所身亡」　3天29人猝死

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷、閔文昱／台北報導

長輩施打AZ疫苗後的猝死案頻傳，造成嚴重「緩打潮」。中央流行疫情指揮中心28日公布疫苗接種後不良事件，三天總共累計98件通報，其中有29件死亡，疑似嚴重不良事件有42件，非嚴重不良27件。3名50多歲男子死亡的個案中，有一名男子打完疫苗3天後在廁所倒地猝死，是否與疫苗有關還需經過疾管署判定。

發言人莊人祥表示，29件死亡分別在26日有13件，27日10件，今天6件，分別是12女17男，死亡年齡53~99歲之間，其中有20人75歲以上長者，是疫苗接種後當日到11日發生。據了解，3案50幾歲的個案中，第一案有中風、心臟病和洗腎，接種後8天都正常，但第9天清晨被家屬發現叫不醒，119到場時個案已經沒有心跳，是到院前死亡。

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▲6/27疫苗接種及不良反應數據。（圖／指揮中心提供，下同）

莊人祥指出，第二例是50幾歲男性本身有高血壓、心臟病和思覺失調症，接種後4天死亡，解剖研判死因是胃穿孔、腹膜炎及麻痺性的腸阻塞等。

莊人祥透露，第三例則是50幾歲男性，有中風、心血管疾病，有裝三個支架心臟和繞道手術，另外還有洗腎史，在接種完疫苗後出現疲憊感，3天後在廁所倒地猝死。經調查發現，該男子3個支架內都阻塞，3個動脈阻塞程度95%到100%左右，死因為冠狀動脈粥狀硬化性心臟病。

對此，指揮中心表示，死因是否與疫苗注射有關，將由法醫研究所解剖報告及疾管署認定。

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