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高市首創「高雄好家宅 防疫電視台」　LINE TV加線上平台免費看

▲▼ 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府將於29日正式開播「高雄好家宅 防疫電視台」。（圖／高雄市政府提供）

記者吳世龍／高雄報導

全國三級警戒延長至7月12日，為了讓市民朋友宅家防疫不無聊，市長陳其邁28日宣布，市府首創結合有線電視公用頻道 CH3 推出「高雄好家宅 防疫電視台」，將於29日正式開播，也會播出市府各局處自製規劃的電視節目，同時也宣布與 LINE 合作，推出「宅在家，我挺你！」，提供「LINE TV」及「LINE MUSIC」的免費序號方案，而先前由電信業者提供的免費體驗方案，也持續延長進行，這次除了中華電信 Hami Video、台灣大哥大 myVideo、遠傳遠傳 friDay 影音三大平台外，更加入 Hami 書城「防疫悅讀包」，讓市民宅在家追節目、影音和看書，三種願望一次滿足﹗

為了陪市民落實居家防疫健康新生活，市府一直以來透過 CH3 公用頻道直播防疫記者會，呼籲市民避免群聚外，更整合公用頻道，並邀集教育局、運發局、觀光局、文化局、客委會及青年局製作一系列精彩節目，推出「高雄好家宅 防疫電視台」，節目以每兩日首播一集，包括演講、音樂會、高雄紀錄片、藝文圖書導讀、生活中的科學、學生暑期課外輔導課程、在宅運動（如簡易核心訓練）等節目，以及長青朋友喜愛的歌仔戲，都能在公用頻道收看到。

▲▼ 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府與線上影音平台業者合作提供免費體驗，讓市民宅在家當個防疫英雄。（圖／高雄市政府提供）

市府 CH3 公用頻道「高雄好家宅 防疫電視台」從 6月29日起到 8月31日止，鎖定電視第3頻道，除每天下午 3 點收看市府防疫記者會外，每天上午 8 點 30 分起於公用頻道 CH3 播出，包含青年局製作《高雄18進》、運動發展局製作《宅運動系列》、文化局製作《氣質養成器》、觀光局製作《線上動物園》與《雄夯宅美食》，以及客家委員會製作《雄愛聽FUN故事》和教育局製作《FUN假樂學堂》等精彩節目，此外為方便無法定時定點收看公用頻道節目的朋友，上述節目將上傳並連結至「高雄市政府」YouTube，讓民眾隨選隨看，歡迎市民踴躍收看，詳情可到高雄一百臉書查詢。

市長陳其邁希望透過多元收視管道，免費提供豐富的影劇、音樂、書籍內容，讓市民輕鬆就能擁有全方位視聽覺饗宴，只要窩在家裡把影劇追好追滿，就能幫助防疫工作，當防疫英雄。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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