好消息！陳其邁枋山專案抓Delta結果出爐　382人PCR陰75檢驗中



▲高雄枋山專案。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

因應Delta病毒，高雄市啟動枋山專案，只要6月6日後曾有枋山「活動史」或「接觸史」的民眾，需至快篩站進行快篩；新增一項如果有收到屏東縣衛生局簡訊通知「有枋寮醫院或枋山活動使史民眾」得安排採檢，高雄市也針對相關可能接觸者匡列篩檢，最新結果出爐。

▲枋山專案匡列接觸者。（圖／高雄市府提供）

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因應印度Delta變種病毒株，高雄市啟動枋山專案，匡列四個部分，包含貨運及相關裡或人員等應檢198人已檢198人，PCR188人陰性，10人檢驗中；市府以及學校相關單位有枋山接觸旅遊史的應檢181人，已撿181人，167人陰性，14人檢驗中；農會合作社及市場等68人應採檢，61人已檢，PCR13人陰性，48人檢驗中；以及客運業者82人，17人已檢，PCR14人陰性，3人檢驗中，其他人收班後完成採檢。總計應檢529人，457人已檢，382人PCR陰性，75人檢驗中。最後以及一般民眾396人前來篩檢，快篩加上PCR復驗都沒有異常。

「枋山專案」也新增一注意事項，為即日有收到屏東縣衛生局簡訊通知「有枋寮醫院或枋山活動史之民眾」，撥打電話7134000轉1234安排採檢，或是高雄民眾打1922安排採檢。

時間對我們來說完全沒用！

