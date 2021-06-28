要王必勝協助卻沒送公文　黃珊珊曝原因！有2點要幫忙

▲黃珊珊出席防疫記者會。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

北農群聚染疫持續延燒，台北市長柯文哲26日態度轉變，從自己處理就可以，轉向尋求疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝的協助。不過，林穎孟28日指出，北市府向中央請求的公文至今沒發出去。對此，台北市副市長黃珊珊解釋都用LINE聯繫，也承認有2點需要幫忙。

台北市議會「財政建設委員會」28日進行北農與環南市場群聚案專案報告。林穎孟指出，柯文哲26日記者會上宣布請王必勝協助北農大規模PCR篩檢，看起來已達成協議，但實際上，根本沒有定案。

林穎孟提到，柯文哲並未向衛生局充分討論，就在記者會上宣布找王必勝協助，但北市府向中央請求的公文，至今都沒有送出去。

對此，黃珊珊解釋，與王必勝用LINE聯繫，從疫情開始至今已經快1個月，彼此間沒有公文來往，都是用文字或電話，針對北農7月1日至7月3日的擴大篩檢，也有把這個計畫告訴王必勝，北市府打算在第一果菜市場、環南市場、濱江市場，由台北市聯合醫院、亞東醫院、台北榮總進行2至3天大規模PCR篩檢，這個部分也跟王必勝說大概的計畫。

關於需要王必勝協助部分，黃珊珊指出，篩檢完畢之後介接後台的資料庫，因為PCR沒辦法像快篩，當場給出陰性證明，需要大量資料，希望介接後台的資料庫，「這部分王必勝執行長說他會去努力，應該不是他來台北市，而是怎麼協助我們在後台取得中央這些完整資料，這樣才能取得PCR陰性的部分，讓北農公司做為通行證

另外，黃珊珊也指出，接下來大規模疫苗施打完畢後，疫苗相關紀錄也必須介接niis系統，「我也請他，是不是介接niis系統，可以讓我們開啟，那我們連結以後，我們也可以協助北農公司所有的人有疫苗通行證，將來進到公司，就不用每個禮拜拿PCR檢測報告，這也是王執行長協助，與中央協調，兩個相關資料庫能否連線，其他業務都由我們直接執行。」