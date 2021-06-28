江蘇接種陸產疫苗台人破萬　台商：想把家人也接過來打

▲大陸已開放台灣民眾接種疫苗。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據江蘇省台辦統計，目前江蘇接種新冠疫苗的台商台胞已經超過萬名。崑山台灣同胞投資企業協會會長宗緒惠表示，不少台商有把家人接到大陸打疫苗的需求與心願，有的已經納入計劃。

根據《中新社》報導，南京康軒文教圖書有限公司總經理黃輝鐘指出，近期，他和公司裡的10多名台幹分兩波進行了疫苗接種，「一方面，疫情還沒有結束，我們的工作又經常需要商務出差。另一方面，我們看到大陸的疫苗很安全，比較放心。大家接種下來，身體感覺也很良好。」

南京永展機電科技有限公司負責人彭冠傑提到，他和妻子早在今年3月就主動諮詢、預約打疫苗事項，夫妻倆接種完已有兩個多月，身體沒有不良反應，狀態良好，「如果有機會，我希望台灣的親人也來大陸接種。」

全國台灣同胞投資企業聯誼會副會長、崑山台灣同胞投資企業協會會長、崑山六豐機械工業有限公司總經理宗緒惠表示，台協的的會員都很踴躍接種，他身邊的大部分台商朋友都相約去接種過了，「大家一見面就常問『打疫苗了沒？』，回復多半是肯定的。」

宗緒惠還說，不少台商有把家人接到大陸打疫苗的需求和心願，有的已納入計劃。

宗緒惠認為，去年以來，大陸疫情防控和復工復產兩手抓，大陸的新冠疫苗接種已超10億劑次，從實踐成效來看，各種強有力的舉措都讓台商台胞感到安心、放心，給台商在大陸長期紮根發展吃下了「定心丸」。