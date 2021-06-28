北農自曝確診首例去過萬華茶室！　陳時中：哪個人是源頭言之過早

▲陳時中說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

北農爆發確診感染案件，台北市議會財建委員會今（28日）要求四大公司、台北市產發局、市場處等相關局處備詢。針對北農最早的感染源來自哪裡？北農總經理翁震炘坦言，第一例確診者有去過萬華茶室。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今則表示，很難講說誰是第一個，且現在講哪個人是源頭言之過早。

陳時中說，北農之所以要繼續做相關篩檢是必要的，從最早5月14日有個案，從圖表藍色可看出是員工，紅色比較多是攤商、黃色批發商，藍色員工住在比較遠等等，「這裡面很難講說誰是第一個，他有發病第一個，但從哪個開始，其實到現在也很難去釐清。」陳時中認為，「不同身分發展到這裡，總經理這樣直接斷定有一個是這樣的起源，還需要很多證據，才有辦法這樣講。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中接著表示，對於北農要展開大規模篩檢，針對兩部分，一病例數起來，必然高峰裡會有些病例，在有發病或潛藏裡，必須將案例找出來，總數有68例，兩個方向把潛藏病人趕快找出來，另外已發生疫調，跟必須匡列的重點者必須做。

陳時中指出，從這些目前看起來知道，第一果菜市場必然需要有些積極作為，不管疫調從密切接觸者找出切斷傳播鏈，或做篩檢找出潛藏病人，兩條都要做，他最後強調，現在要斷定這樣的一個群聚裡面，哪個人是源頭，坦白講言之過早。