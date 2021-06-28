通勤人潮增多！他狠酸「公司不會不見」　網苦嘆：不要道德綁架

▲網友發現近上班通勤人潮越來越多。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳怡靜／綜合報導

三級警戒延長至7月12日，不過在實施一個多月後，近日外出的人潮有明顯增多。就有網友表示，他今（28）日早上出門時，發現上班人潮變更多了，讓他狠酸「公司不會不見」。其他網友則一面倒無奈苦嘆，不要道德綁架，「公司不會不見，但工作會啊！」

本站曾報導《直擊「台鐵通勤車廂爆滿」比上周更多 PTT酸炸：Delta會自律》，只見台鐵車廂內擠滿了通勤人潮，和上周相比明顯增多。就有一名網友在PTT八卦版以「公司不會不見」為題發文，他表示，今天早上出門發現，上班人潮又更多了，「我真的氣氣氣氣齁，好好待在家防疫很難嗎？」

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▲網友發文指出，上班人潮又變多。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友們紛紛直言，「你以為我想上班？」、「你去跟老闆講看看，公司不會不見，但工作會不見」、「這在說什麼廢話，大家不都被生活所迫」、「你以為他們是自願的哦？就他公司不給WFH啊」，也有人勸原PO別道德綁架，「政府要講給老闆聽啊，上班群聚是我們自己願意的？沒停班啊！」

▲許多人無奈苦嘆。（圖／翻攝自PTT）

也有不少人感同身受，「真的好多人，鬆到不行」、「都這種時候了，還有人一直在上班」、「基隆往台北，每站都有排隊人潮」、「今天路上車有變多，害我差點遲到」。