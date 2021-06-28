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旅澳台人「台灣過去1年靠運氣」　揭國門漏洞：政府完全鬆懈

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲入境示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

Delta變種病毒入侵台灣，網上也掀起輿論，質疑入境防疫鬆散。一名旅澳台人1月回國時，親睹不少國門現象，忍不住砲轟，「台灣過去1年就是靠運氣，這次破口不是3+11也不是萬華，而是徹頭徹尾、完全鬆懈的政府。」

網友在PTT提到，2020年12月，雪梨北岸爆發蠻嚴重的疫情，當時許多地方對於來自雪梨、或開車經過該地的人都會封鎖在外，「新南威爾斯州的人要進入到昆士蘭，需要申請Border Pass（邊境通行證），還會調查你在申請跨境的14天前內足跡；任何人對雪梨都避之唯恐不及，當時還下了重令，任何人在室內只要不戴上口罩會罰款，好像1000澳的樣子。」

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今年1月初，他搭機回台，「下飛機後就是瘋狂的走走走，要準備入境，這期間沒有什麼人會盯著你有沒有違反防疫措施，一直到準備入境自動通關前，才開始有工作人員詢問，你有沒有填表格之類的，及出示在國外登機前登記的一些東西，還有回國後會收到一封簡訊，也要給他看。」

▲▼澳洲封鎖,雪梨。（圖／路透）

▲受Delta變種病毒影響，澳洲多地重新頒布封鎖限制。（圖／路透）

原po傻眼表示，「我一直準備好要出示我的PCR檢測，雖然在雪梨機場check in時已經檢查過，但當時想說台灣防疫很嚴謹，應該入境前會再檢查一次，以免有任何閃失，好...沒有謝謝。」

他也透露，當天抵達是半夜，大廳沒什麼人，在那晃了老半天也找不到防疫計程車，只好去問租車公司，「如果當時有很多家屬在等接機，又有人帶著病毒在大廳晃來晃去，後果大家可以想像。」

接著來談居家檢疫的14天，原po直言，「每天里幹事會以長輩圖問候，溫柔地吵醒你，確認你回覆後開始詢問每日狀況，算是很貼心；但我比較不解的是警察局，每天打來問都在家嗎？有沒有出門？哈囉...為什麼還要請警察打電話，問這種沒意義的屁話？我偷出門然後跟你說沒有也沒關係囉？」

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

更傻眼的是，剛返台那段時間，網友剛好出現一些感冒症狀，為了避免萬一，他打給1922回報，結果對方請他通報當地衛生局；沒想到，他照做後得到的回覆是「要打給1922做個通報窩」。

最後，他也不禁感嘆，「試想如果當時我在雪梨做完PCR後的3天之間才染疫，順利地搭上飛機，然後再走一次剛剛那流程，然後放我隔離後不需採檢，如今疫情不用等5月，1月過年前，大家就可以感受過年只能關在家的超凡體驗了。」

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