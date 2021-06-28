鮮奶冷知識！家庭號「一瓶1857ml」容量數字超奇妙　他一查驚呆

▲原PO發現，家庭號牛奶的容量數字都很奇妙。（圖／記者謝侑霖攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

去超市或大賣場採買時，許多人會帶一大罐家庭號鮮奶回家，但你有注意過不同品牌的容量不僅不太一樣，而且數字還很奇妙嗎？就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「鮮奶1857ml？」文中好奇發問「為什麼鮮奶的容量數字都怪怪的，大瓶和小瓶還不是整數倍……」也列出幾牌鮮奶容量，奇妙數字引起一陣熱論。

原PO文中列出幾個牌子，分別有A牌「936ml、1857ml」、B牌「930ml、1858ml」、C牌「936ml、1830ml」，接著也提到還有2728ml的家庭號，最大容量還到3685ml。不過，他發現也有整數容量2000ml、1000ml的鮮奶包裝，但原PO還是很納悶「1857ml 到底有什麼秘密？」

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他也在留言處補充，自己有Google了，有找到「英制品脫 = 568ml」、「美制濕量品脫 = 473.176473ml」、「美制乾量品脫 = 550.6104713575ml」，但都跟1857ml沒有什麼關係，更不用說是整數倍。貼文一出，有網友就不禁吐槽「買兩瓶小瓶的，容量還比大罐多50cc。」原PO也直呼「買鮮奶，像數學考試 XD」

就有人點出關鍵「比重問題吧？」而原PO一查，真的就解惑了，「google結果，品脫是容量單位，ml是體積單位」，也就是說，每家牛奶密度不同，所以就算是「同樣重量」，換算的ml數也不同，「但同廠商大瓶、小瓶，牛奶密度也不同，有點神奇！」