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Delta侵台才禁親友接機！網爆檢討潮：台灣入境檢驗「是大笑話」

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲Delta變異株侵台，讓許多人直呼入境措施要檢討。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

屏東祖孫從祕魯返台，確診感染Delta變異株，引起鄉民在PTT議論，認為國內疫情已經在延燒，國外入境的卻在確診前就傳染給鄰居，無言直呼「表示境外進入的措施很明顯有檢討的必要？」對此，一位網友回文附議道「我國的入境檢驗根本就是笑話，而且是大笑話！」也表示去年沒爆發，真的純粹是運氣好。

回文網友文中先是貼出中國廈門的入境管理辦法，「從下飛機開始，你接觸到的每個人都穿著整套的防護衣，一到機場第一件事是做PCR，然後搭專車分流到不同的防疫旅館（不能選）」。到了防疫旅館後，酒店人員也都穿全套隔離衣，隔離14天期間，每天會有專人過來量兩次體溫，還會抽兩次血+兩次PCR，確認沒問題才能離開防疫酒店。

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接著是台灣的入境檢驗，首先到台灣機場，是簡單測體溫、填寫簡單的資料說明隔離地點，但過程中，並沒有每個工作人員都穿全套防護衣，入境者還可以去免稅店購物，店員還只戴了一般的口罩，最後入境者拿完行李後就可以出關。

「重點來了，離開機場的方式有兩種，防疫專車跟親友接送。」原PO就先說事件中的防疫專車，並說自己也坐過，從桃園坐到台南是2380元，從高雄回去則是1000元，「上車前會把你當行李，全身噴滿酒精消毒，中間（基本上）不給下車，只會直接載你去隔離點」，而司機理論上會全程戴口罩，防疫旅館工作人員也一樣只戴著口罩，並沒有全套防護衣。

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車。（圖／記者李毓康攝）

▲入境台灣，可以選擇搭乘防疫專車到隔離酒店，或回家隔離。（圖／記者李毓康攝）

接著原PO點出入境政策最致命的一點，「親友接送勒？很好，就是開開心心一起去隔離點！」他表示，台灣的隔離時間，是入境者抵達台灣的那天不算，後面要滿14天，也就是第15天的凌晨12點，所以第一天是不會有人管的，「我朋友去年回台，請朋友來接，還先去吃了牛肉麵、逛了COSTCO才回家。」

這位網友就直呼，從朋友例子就可以看出，台灣的入境政策根本不及格，完全都靠國民自主管理，他不禁直批，「居家隔離的，一起吃住的是常態，因為沒人管；回台當天違反規定吃飯買東西的比比皆是，因為沒人管！」而所謂的有管理，也只有入住防疫酒店的時候，桌上有一張表、一支溫度計，讓入境者自己填體溫。

就算公所人員打電話來關切，也頂多問問有沒有不舒服、體溫是否正常，然後就結束對話了，「好笑的是，禮拜六日就會發現他是用自己手機打的，不是政府桌機了，當天也會收到一封短訊，沒異常就回復：1」，等於說基本上都是國民自主管控，會被罰錢都是靠舉報。

最後他忍不住嘆氣，「去年沒爆發只有三個字：運氣好！」質疑入境普篩是不是真的有那麼難，「把入口管好了，國民在島內享受著正常的生活、皆大歡喜，結果現在紓困花的錢比入境普篩的還少嗎？」

中央流行疫情指揮中心則在27日19點30分宣布，「全球Delta變異株流行，即日起，入境旅客自機場前往檢疫地點應搭乘防疫車輛。」強調親友勿前往機場接機，以減少病毒傳播風險。若違反規定，如有拒絕、規避、妨礙之行為者，依傳染病防治法第58條罰1萬~15萬元。

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