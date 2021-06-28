講究的拉麵店限內用！疫情一爆「秒開放外帶」　網酸：職人精神呢

▲網友認為職人精神不該向錢低頭。（示意圖／記者黃士原攝）



記者黃可昀／綜合報導

三級警戒持續到7月12日，現在店家全面禁止內用，對於高級餐廳、網美打卡店、無法外帶的店家來說，這1個多月以來都是燒老本苦撐。有網友好奇，疫情前有很多拉麵店講究職人精神，不開放外帶，每日接客數量也有限制，如今疫情爆發瞬間0收入，「現在就又可以外帶又打折喔，阿不就是打完折還是很賺，所以之前是宰羊？」

原PO在PTT表示，拉麵近幾年在台灣掀起風潮，不只連鎖拉麵店到處開，很多小巷也出現高價位的精緻拉麵店，即便單價高也不減人氣，每天照樣開店前就大排長龍，「很多還規定不要聊天、不要滑手機什麼的，要你專心吃麵品嘗之類的幹話，還不就是要你吃快點，宰下個肥羊提升迴轉率。」

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▲拉麵店為了繼續生存，不得已開放外帶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



他還發現，高價位拉麵店很強調職人精神，為了維持每一碗拉麵的品質，不開放客人外帶回家吃，想不到現在三級警戒持續1個月，僅限內用的店家根本撐不下去，「很多之前不做外帶也是搞個噱頭而已，根本不是職人精神吧，真的職人精神就是關店等疫情過阿。」

底下網友留言，「職人精神就是想辦法讓外帶也好吃啦」、「真拉麵迷就要外帶回家，然後照規矩吃」、「日本的職人精神是指對自己專業的尊重跟堅持才對吧，平常唧唧歪歪，疫情爆發又能搞外帶」、「訂一堆規則說尊重專業，結果疫情一來自己就不尊重自己的專業了，笑死」、「禁止滑手機的很多啊，牛肉麵漲好幾次也沒拉麵貴。」